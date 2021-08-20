▲ 《第二屆 LEXUS MY FILM 短影片競賽》九大獎項得主出爐

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本屆主題延續上屆，以「我的 Amazing 我主張」為題，希望鼓勵影像創作者透過影像傳達出自己的 Amazing 精神，在 2 分鐘的片長內展現出令人驚豔的作品，並且將獎項提升至 9 大項，除了最佳影片獎外，更包含不少技術類獎項，並增設限學生作品參與的「Lexus 新創獎」，期望鼓勵更多影像領域人才，本次參賽作品不論在敘事手法、拍攝主題或影像製作上皆有高水準展現，令評審為之驚喜。
最大獎「最佳影片獎」由導演劉立獲得，該作品表現成熟，劇情起承轉合流暢、情感細膩，完整傳達面對未來無懼的精神，一致獲得評審們的認可。除獲得獎金之外，該作品更將成為明年《第三屆 LEXUS MY FILM 短影片競賽》的領路影片，讓更多人看見作品的 Amazing 主張。
其他獎項分別由以下獲獎者取得:
最佳導演獎《Our Touch》導演｜Jona Huang
最佳動畫片《西瓜子》導演｜吳念潔、陳靖蓉
最佳視覺獎《愛做白日夢的創作者》導演｜劉家誠
最佳編劇獎《情人節，我做主》編劇｜丘涵庭
最佳演員獎《Our Touch》演員｜李杰、翁瑞伶
評審團特別獎《全職媽媽》導演｜王晨羽
Lexus新創獎《污泥》導演｜楊程皓最佳人氣獎《做自己的 MVP》導演｜溫崇涵
本屆評審團也在典禮最後勉勵大家，在數位時代更容易取得拍攝器材前提下，除了展現出技術層面，也更要著重在故事情節的展現，創造出更多可以感動人心的作品，讓你的 Amazing 主張可以被更多人看見。本次頒獎典禮除了頒獎儀式，更首度讓評審與參賽者有更一步的交流，包含線上觀禮的參賽者可以提問問題，也讓現場的得獎者代表，有機會與評審團面對面交流影像知識，讓得獎者直呼非常感動，未來會繼續向優秀的評審們看齊。
《LEXUS MY FILM 短影片競賽》將繼續提供國際水準的圓夢平台，持續陪伴所有影像創作人才，以絕佳創意及全新視角驚豔世界。下屆競賽資訊歡迎關注Lexus官方平台最新消息，期待更多優秀影像愛好者踴躍參加，挑戰自我，展現自己的 Amazing 主張。
觀看《LEXUS MY FILM 短影片競賽》作品：https://www.lexus.com.tw/lexusmyfilm/