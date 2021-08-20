▲ Audi 四環科技｜前瞻智慧燈光科技引領車壇

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Audi 設計團隊每推出新車之作，燈光科技總驚艷車壇，四環工程師團隊與設計團隊緊密合作，只為研發出融合設計與高效能的燈光科技，挑戰創新極限是最終目標。
20 年的時間 Audi 不斷創造燈光科技新里程碑，從傳統鹵素燈出發，1994 開發運用氙氣頭燈技術，2003 年 A8 車型已研發出頭燈擁有自動動態控制燈光範圍的功能，2008 年全 LED 頭燈科技問世，2013 年 Audi A8 首度搭載能自動調整遠光燈的矩陣式 LED 頭燈科技，緊接著更開發出 OLED 尾燈與 HD Matrix LED 頭燈科技，設計團隊運用新世代的科技功能性技術，結合美學設計，讓燈光不僅是照明，更能彰顯每款車型其獨特個性化的視覺外觀，同時更近一步人性化協助行車安全。現今 LED 科技至矩陣式 Martix LED 燈光科技已廣泛應用於四環旗下產品陣列。
LED | 燈光技術＿兼具安全舒適性的絕佳展演
LED 頭燈在安全性和舒適性方面也具有顯著優勢。其色溫約為 5,500 開爾文，光線類似於日光較不會引起眼睛疲勞，同時 LED 頭燈擁有較好的效能，亦提供比氙氣頭燈更遠的視線範圍，尤其是在光源不佳和惡劣天氣條件下，遇到大霧大雨時可以減少駕駛員的眩光。目前此 LED 燈光技術廣泛搭載於四環產品陣列中，此外設計團隊結合美學設計更賦予每輛車款特有燈型造型。
Matrix LED | 矩陣式 LED 極光科技＿智慧光源給予精準視野
矩陣式 Matrix LED 頭燈能使黑夜光亮猶如白晝，其可以創造出近似於日光的色溫，更清楚照亮彎道路況。Matrix LED 頭燈內的遠光燈是由 25 個單一元件所組成，發光二極體與燈罩和串聯連接的反射器結合，可視情況自動啟動和關閉個別光源，此功能與車內的感知器及攝影機進行相互配合，能於車輛行駛時偵測周圍用路者並自動調整光源配置，在提供駕駛清晰的視野同時，也避免造成對向車輛與用路人產生照射眩光反應。矩陣式LED極光科技更提供智慧動態跑動功能，此特性促使尾燈動態指示方向燈的開發，能更清楚表達車輛欲行駛的方式。
HD Matrix LED | HD Matrix 高階矩陣式燈光科技＿頂級智慧科技展現
四環旗下如 Audi A7 與 Audi Q8 系列車款搭載 HD Matrix 高階矩陣式燈光科技，其將多光束燈光科技發揮至極致，採用均衡雙排設計，運用32組可獨立啟閉的照明元件，從而產生數百萬種燈光模式，以利適應於任何天候狀況，皆可敏捷地依據路況與車輛相對距離，主動調整照射角度，提升駕駛更寬廣清晰的視野；另設計工程團隊更將 HD Matrix LED 動態跑動特性結合新式極線 LED 識別燈，賦予旗下如轎車、休旅車與 RS 系列車款獨特的燈光識別展演，提供更具個性化的識別。
Laser light | 智慧雷射遠光燈＿投射距離可達 500 公尺
最新 Audi RS e-tron GT 搭載智慧雷射遠光燈，其亮度是 LED 遠光燈的三倍，投射距離可達將近 500 公尺，當駕駛行駛於長距離黑暗的道路環境時，提供更高強度的行車安全。遠光燈之投射距離加倍原因，透過頭燈中每個微型激光模塊產生延伸數百米的光錐匯集作為聚光燈，藍色匯集激光束的波長為 450 奈米(nanometers)，透過磷光體轉換器轉換為人眼合適的感知白光，使駕駛者減少視覺疲勞，獲得更清晰、寬廣的視野。
Digital 前瞻數位化科技 引領燈光研發邁向智慧溝通新境界
當 LED 與 Matrix LED 燈光技術日趨成熟，開始廣泛應用於產品陣列當中，Audi 設計工程團隊更積極往下一階段進行研發，Digital 數位化燈光科技的問世亦引領燈光科技邁向新境界。團隊將其運用至頭燈及尾燈當中，其中 digital OLED 技術能將燈光以三維度立體方式呈現，給予團隊更彈性的發揮空間，創造出更個性化的燈光展演功能，同時透過結合符號與動態展演的功能，讓車輛開始能與周圍環境進行外部溝通，不僅進一步提升車輛與用路人的安全性，更進一步改寫現代燈光科技的發展。
Digital Matrix LED | 數位矩陣式 LED 燈光科技＿智慧人性化創新燈光格局
2019 年 Audi 將 Digital Matrix LED 頭燈科技應用在全能休旅 Audi e-tron Sportback，透過核心「數位微鏡設備 DMD（digital micromirror device）」技術，核心晶片包含一百萬個微鏡，而每個微鏡的邊緣長度僅為百分之幾毫米，透過靜電場的幫助下，單個微鏡每秒最多可置動 5,000 次，因此能依據路況將光束通過透鏡引導至道路上或被吸收以掩蓋光束區域。消費者可透過選配體驗此項全新技術，透過車內 MMI 燈光造型選項功能，讓動態離家與返家燈光投射如舞台般絢麗多個性化的展演。其二此技術可讓近光燈以極高的精密度辨識光源需求，適時準確地遮蔽其他干擾光源，在狹窄道路或公路施工區，頭燈會自動將燈光聚焦至行人上，從而減少忽略車道附近行人的行駛危險。
Digital OLED | 數位 OLED 燈光科技＿自由設計無限智能
早在 2016 年 Audi 即發展出 OLED 燈光技術，透過數位 DMD 技術，讓四環品牌在數位化燈光科技領域開創全新格局，Digital OLED 燈光科技應用於尾燈上不僅更加提高道路安全，更成為業界第一個實現個性化設定尾燈的開創者。
全新 Audi Q5 Sportback 即可選配搭載此最新科技，如當車輛於靜止時，系統偵測到後方來車距離低於二公尺，所有 Digital OLED 燈組光源會全數亮起以警示後方人車注意，提升後方辨識度與道路安全性外，並進一步保障周圍用路人的安全。
OLED 投射的燈光非常均勻，且能無限調光與擁有傑出清晰的對比度，每具 OLED 組件共分為三區塊，每區塊再細分六個控制元件，讓設計師和開發人員可以創建不同的發光模式，大幅增加了設計自由度，受惠於此科技 Audi Q5 Sportback 擁有三款個性化燈光造型，車主可依個人喜好於購車時選定屬意的燈光造型，當調至「動力」駕駛模式時，亦將顯示專屬燈型變化，同時根據不同燈型配有專屬離家與返家的動態燈光展演方式，讓燈光成為車主專屬的獨特識別。
前瞻未來研發思維 展望互動式燈光科技新格局
蘊藏 20 年的研發結晶，讓四環品牌擁有最尖端的燈光科技，從 LED 到創新的 Digital OLED 智慧燈光科技，Audi 仍不斷挑戰未來的可能性，面對快速變化的汽車產業，電動車到未來自動駕駛的行駛環境，具備溝通能力的燈光科技更是未來不容小覷的發展領域之一，Digital 數位燈光科技為 Audi 燈光發展開啟了重要一步，透過多年經驗 Audi 將持續開發更多互動式燈光科技，以易理解的動態圖示、訊息信號，透過燈光提醒示意傳遞給周遭用路人，降低意外發生機率。未來希望藉由創新科技偕同各國法規規範的推廣，將更多前瞻科技帶給全球消費者，享受智慧科技當下，更貼心用路人的安全。