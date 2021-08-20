高懸10年記錄仍未被打破! Skoda Octavia vRS再次證明自身非凡身手!

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Skoda在10年前以一部量產版的Octavia vRS在美國猶他州Bonneville鹽湖寫下了破紀錄的365 km/h極速成績，當時為了挑戰這項紀錄在引擎供油部分作了調整，並換上Garett的渦輪增壓器與水噴射系統，同時升級更大的10公升水冷排，變速箱則採用齒比較疏的配置方式以獲取更高的極速表現，最後再藉由晶片改裝廠REVO Technik重新調教ECU使這具2.0升引擎最終可爆發出600匹最大馬力；另外為了降低輪圈的空氣阻力，除了重新設計輪拱並換上低風阻輪圈，還商請Goodyear為其打造專屬的輪胎配方，而車內僅保留駕駛所需設備與滅火器，其餘配件全數拆除以求最佳輕量化，煞車系統也被移除避免在路試時捲入過多鹽分導致失靈，取而代之的是車尾的降落傘降速系統。
原本Skoda只追求突破320 km/h的設定目標，不過最終以折返跑平均365 km/h的成績改寫了2.0升引擎的量產車紀錄。創下這項紀錄的英國團隊最近又把這部記錄車重新整理，不過輪胎已換上普通的輪圈及車胎，並在Bedford環狀測試跑道上讓這部車重新展示身手，當年的試駕車手Richard Meaden談起這段回憶仍意猶未盡，為了創下這項紀錄整個團隊必須擁有極大熱情並付出極大心力準備，他對這項成就感到無比驕傲並感謝背後付出的團隊所作的努力。