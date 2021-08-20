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在緩解解熱症狀這些不良反應常用的藥品成分為「乙醯胺酚」（Acetaminophen），除「普拿疼」是其中一種藥品「商品名」之外，相同成分學名藥的解熱鎮痛劑，國內也有許多藥廠都有生產，登錄在食品藥物管理署網站中即有180項不同品名的廠牌可供民眾選用，國產製藥的製劑品質與製程水準採用國際PIC/S GMP標準，品質獲國際認可，民眾均可在各大藥局諮詢藥師並能有更多的選擇機會。
148家台灣藥廠取得國際認證 國產藥品有保證
臺灣製藥工業同業公會蘇東茂理事長於2013年與食品藥物管理署攜手推動台灣加入「國際醫藥品稽查協約組織」(The Pharmaceutical Inspection Convention and Co-operation Scheme, 簡稱 PIC/S)，2021年全國148家藥廠均取得PIC/S GMP認證，國產藥廠的製藥品質已是國際水準且行之有年，民眾在藥局購買經藥師指示藥品時，可詢問藥師的建議，安心選購優質的國產藥品。
資料來源：健康醫療網 選擇這麼多，您還在「非普拿疼不可」嗎？國產學名藥 提供多廠牌選擇
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