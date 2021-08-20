COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

選擇這麼多，您還在「非普拿疼不可」嗎？國產學名藥　提供多廠牌選擇

選擇這麼多，您還在「非普拿疼不可」嗎？國產學名藥　提供多廠牌選擇
選擇這麼多，您還在「非普拿疼不可」嗎？國產學名藥　提供多廠牌選擇

健康醫療網

2021-08-20 09:31:00

針對近期國人普遍接種COVID-19疫苗而引起的不良反應與副作用，醫師普遍建議施打後，若有發燒症狀，可服用解熱鎮痛劑如:普拿疼（Acetaminophen）或非類固醇抗發炎藥如：布洛芬（Ibuprofen）。民眾誤解以為只有普拿疼一種產品可以購買，造成市場上缺貨，導致民眾人心惶惶。

我是廣告 請繼續往下閱讀
乙醯胺酚可解熱鎮痛　同成分還有180種藥

在緩解解熱症狀這些不良反應常用的藥品成分為「乙醯胺酚」（Acetaminophen），除「普拿疼」是其中一種藥品「商品名」之外，相同成分學名藥的解熱鎮痛劑，國內也有許多藥廠都有生產，登錄在食品藥物管理署網站中即有180項不同品名的廠牌可供民眾選用，國產製藥的製劑品質與製程水準採用國際PIC/S GMP標準，品質獲國際認可，民眾均可在各大藥局諮詢藥師並能有更多的選擇機會。

148家台灣藥廠取得國際認證　國產藥品有保證

臺灣製藥工業同業公會蘇東茂理事長於2013年與食品藥物管理署攜手推動台灣加入「國際醫藥品稽查協約組織」(The Pharmaceutical Inspection Convention and Co-operation Scheme, 簡稱 PIC/S)，2021年全國148家藥廠均取得PIC/S GMP認證，國產藥廠的製藥品質已是國際水準且行之有年，民眾在藥局購買經藥師指示藥品時，可詢問藥師的建議，安心選購優質的國產藥品。



資料來源：健康醫療網 選擇這麼多，您還在「非普拿疼不可」嗎？國產學名藥　提供多廠牌選擇

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

繼續作答
即時
推薦閱讀