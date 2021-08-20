鹹酥雞攤哪樣食物熱量差最多？「驚人真相」曝光：差5倍

台灣特色小吃種類多樣，其中鹹酥雞攤不僅讓老饕們愛不釋手，更是許多民眾的宵夜首選；不過，你知道哪個鹹酥雞配料油炸前後熱量差最多嗎？對此，美女營養師高敏敏就揭開了「驚人秘密」，直呼「熱量最高居然能相差5倍」。





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▲美女營養師高敏敏。（圖／營養師高敏敏 授權提供）

× ▲美女營養師高敏敏。（圖／營養師高敏敏 授權提供）

然而，又有很多人會問「點蔬菜類會比較健康嗎」，高敏敏則說，其實蔬菜就是陷阱之一，因為含水量高的關係，在炸的過程中，油脂反而容易取代水分，讓原本只有20幾卡的蔬菜，瞬間吸油，熱量暴增多倍。





▲營養師高敏敏分享了鹹酥雞的各種配料油炸前後的熱量。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

× ▲營養師高敏敏分享了鹹酥雞的各種配料油炸前後的熱量。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

蔬菜類





杏鮑菇：油炸前35kcal/油炸後175kcal





四季豆：油炸前26kcal/油炸後130kcal





玉米筍：油炸前26kcal/油炸後130kcal





青椒：油炸前24kcal/油炸後120kcal





澱粉類





米血糕：油炸前230kcal/油炸後345kcal





糯米腸：油炸前215kcal/油炸後325kcal





銀絲卷：油炸前212kcal/油炸後320kcal





加工品





百頁豆腐：油炸前360kcal/油炸後540kcal





甜不辣：油炸前175kcal/油炸後350kcal





肉類





雞排：油炸前210kcal/油炸後630kcal





鹹酥雞：油炸前150kcal/油炸後525kcal





雞三節翅：油炸前92kcal/油炸後320kcal





高敏敏提到，就算是同樣一份食材，也會因為料理方式不同導致熱量差異，加上鹹酥雞的食材，很多都會在外層多裹上一層粉，又沾滿了油，加上整個拿去油炸，所以熱量才會層層往上堆疊（食物熱量可以多至2-5倍）。





因此，她也給出7項建議，第一「一樣的食材能利用蒸、煮、滷、烤的烹調方式，就盡量少油炸」；第二「可以選有脫油處理的店家，來把多餘油脂甩出去（能甩多少是多少）」；第三「除了建議『去皮』吃之外，吃之前也可以準備吸油廚紙（廚房紙巾）按壓一下，會按出很多意想不到的油量」。





第四「不另外加調味料，以免徒增鈉含量，很多人可能因此隔天水腫，長期下來對腎臟亦是負擔」；第五「建議不加九層塔，因為真的非常吸油，或不要食用」；第六「不要使用回鍋油（盡量觀察一下店家的用油，避免選已經炸到很黑的油鍋及油品質），也要注意油鍋冒煙狀況、黏稠度」；最後則是「若吃到的食物有油耗味，就表示油炸過久了」。（編輯：郭佩蓉）





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