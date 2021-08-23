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性福？幸福？改變簡單小觀念，癌後性福大不同！

性福？幸福？改變簡單小觀念，癌後性福大不同！
性福？幸福？改變簡單小觀念，癌後性福大不同！

健康醫療網

2021-08-23 17:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】乳癌、婦科癌症、攝護腺癌的治療，如：手術、放療、藥物治療等，都可能會影響到伴侶之間的親密關係-尤其是「性生活」。而伴侶之間的親密關係一旦受到影響，恐會不利於癌症的長期治療支持，其中癌症治療後常見的親密關係問題：

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乳癌、婦科癌症：性慾降低、陰道濕潤度降低、陰道變小、性交疼痛。

攝護腺癌：性慾降低、勃起功能障礙。

心理焦慮和錯誤觀念讓親密關係卡關

對病人而言，男性病人常常對於性行為不如預期而深受打擊，像是勃起功能障礙、早洩會直接衝擊到男性的自尊，進而產生一連串的心理焦慮。女性病人則可能因為外觀改變、私密處味道改變，因此有了害怕、抗拒性行為的想法。

對於照護者而言，「性行為可能會造成病人身體的負擔」是最常被提出的想法，女性照護者在面對伴侶時，關心伴侶的身體狀況、認為伴侶應該要好好休息，而不願意發生性行為。男性照護者在面對伴侶時，則會擔心伴侶傷口破裂，不敢要求發生性行為。

事實上，癌後性行為普遍卡關在雙方的心理焦慮，和錯誤的性行為觀念，讓癌後性行為更加艱辛。害怕、逃避性行為並不是通往「性福」的道路，癌後性行為的成功關鍵是：「良好的事前溝通」，如男方可以詢問女方的敏感帶、喜歡被撫摸的地方、或在性愛的過程中發生意外該如何處理。同樣地，女方也可以詢問男方的敏感帶、喜歡的性愛方式等。 

改變姿勢、延長前戲、性愛道具皆有助癌後性福

有些病人因治療而切除性器官，在性愛的過程中，陰道、陰莖長度的改變可能會帶來身體上的不適，這時候可以嘗試改變一些姿勢，舉例來說：可以使用後背式、側背式等姿勢，不僅可以讓性行為更加順利，還能讓雙方有更親密的肢體接觸。

追求癌後幸福的小撇步：

1.男性病友：可使用藥物輔助、前戲內容變化、性姿勢的改變、尋找性的刺激點、培養對伴侶性溝通技巧。

2.女性病友：性感帶探索、性姿勢的改變、性道具的輔助、陰道雷射、潤滑劑（乳癌病人要挑選不含賀爾蒙成分）。

只要雙方對於癌後性行為多付出一點心思，彼此之間有良好的溝通，癌後性行為並沒有想像中的困難，改變簡單小觀念，癌後性福大不同！

慈恩心理治療所所長　邱似齡所長（整理/吳宇祥） 原文連結：https://user115711.psee.io/3ltlpj  （文章授權提供／癌症希望基金會）



資料來源：健康醫療網 性福？幸福？改變簡單小觀念，癌後性福大不同！

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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