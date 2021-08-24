別人購物車裡的比較好？網一面倒：這幾款不買對不起自己

深受消費者喜愛的連鎖美式賣場好市多（Costco）以其物美價廉，又不時推出限量或獨賣商品而擄獲人心，若沒事前做好功課或手腳不夠快，就可能錯過熱門商品；因此不少民眾坦言，逛賣場時會觀察其他顧客購物車內的商品，以免錯過捶心肝。近來便有網友在好市多的社團中PO文發問，許多人的購物車內都有放萬歲牌新品，是否該跟進？沒想到PO文一出，竟引發眾多網友瘋狂督促「快買！」





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▲不少網友分享萬歲牌兩大新品，完全不必擔心大包裝吃不完會受潮，放久不新鮮的窘境。（圖／擷取自Costco好市多 商品經驗老實說）

× ▲不少網友分享萬歲牌兩大新品，完全不必擔心大包裝吃不完會受潮，放久不新鮮的窘境。（圖／擷取自Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO指出，「不知道大家有沒有這種感覺，就是別人的車裡都藏著好東西XD每次只知道要去好市多買牛奶，都不知道還有甚麼好買的，都會開始看看別人的推車裡，有沒有甚麼好東西可以參考，今天發現好幾台車裡有萬歲牌優格風味綜合堅果乾，覺得感覺還不錯…但因為家中人少消耗很慢，怕份量太大吃不完會放到過期，這樣的話大家會推薦購買嗎？」





想不到PO文一出，竟引來不少共鳴「通常我也會想說份量太多可能吃不完~但事實證明買回家很快就會被搶光了XD所以可以放心買」、「最近也都在找健康的零食，覺得這兩個好燒！可以買。」網友們各自的經驗分享中，不僅讓原PO服下定心丸，甚至進一步揭露了這兩項商品的超狂賣點。





▲「優格風味綜合堅果乾」內有核桃、胡桃，並搭配著酸甜蔓越莓乾及鳳梨乾，不僅富含膳食纖維，口感層次也更為豐富。（圖／NOWnews攝）

× ▲「優格風味綜合堅果乾」內有核桃、胡桃，並搭配著酸甜蔓越莓乾及鳳梨乾，不僅富含膳食纖維，口感層次也更為豐富。（圖／NOWnews攝）

而原PO發文也有提到，「因為家裡的半獸人們，整天都在吵著要吃沒營養的餅乾，這款萬歲牌裡面有堅果、果乾又有益生菌，讓人感覺就很健康XD還有另一款日本柿米果海苔杏仁小魚乾想說可以換換口味，我也愛吃小魚乾。」





事實上，這兩款商品為好市多獨家販售，「優格風味綜合堅果乾」內有核桃、胡桃，並搭配著酸甜蔓越莓乾及鳳梨乾，不僅富含膳食纖維，口感層次也更為豐富；更特別的是每包都添加了益生菌，利用「雙層包埋益生菌」，可耐胃酸並順利於腸道中釋放，幫助維持消化順暢。





▲「柿米果海苔杏仁小魚」嚴選了小魚混搭杏仁條以及日本柿米果，還有酥脆魚骨拌入海苔，佐以芝麻調味，鹹甜酥脆，口感香脆不膩口。（圖／NOWnews攝）

× ▲「柿米果海苔杏仁小魚」嚴選了小魚混搭杏仁條以及日本柿米果，還有酥脆魚骨拌入海苔，佐以芝麻調味，鹹甜酥脆，口感香脆不膩口。（圖／NOWnews攝）

而另一款「柿米果海苔杏仁小魚」嚴選了小魚混搭杏仁條以及日本柿米果，還有酥脆魚骨拌入海苔，佐以芝麻調味，鹹甜酥脆，口感香脆不膩口，包包黃金比例組合，每口都吃得到海苔小魚、杏仁條及柿米果，富含鈣質、膳食纖維等多種營養元素，混搭出兼具口感與營養的健康零食風潮，熬夜追劇隨手來上一包解饞剛剛好。





▲「優格風味綜合堅果乾」內有10小包、「柿米果海苔杏仁小魚」內則有20小包，方便攜帶，隨時想吃就吃。（圖／NOWnews攝）

× ▲「優格風味綜合堅果乾」內有10小包、「柿米果海苔杏仁小魚」內則有20小包，方便攜帶，隨時想吃就吃。（圖／NOWnews攝）

回，美式賣場好市多（Costco）引進超狂萬歲牌兩大新品，豪邁的包裝盒內，都採便利的小包裝，「優格風味綜合堅果乾」內有10小包、「柿米果海苔杏仁小魚」內則有20小包。貼心的包裝不僅方便攜帶，好食用，隨時想吃就吃，而正在成長的小朋友也能輕鬆開吃無負擔！完全不必擔心大包裝吃不完會受潮，放久不新鮮的窘境，果然是賣場推車指標與網友們相互激推的日常零食。



