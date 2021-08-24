【健康醫療網／編輯部整理】今天要來談談肺癌，肺癌是十大癌症死因之首，很常檢查出來已經是末期，讓人聞之色變。但現在有許多新的藥物及治療方法出現，既標靶藥物之後的新療法，就是免疫療法。
健康醫療網
2021-08-24 09:31:00
PD-L1免疫療法適用於擴散期小細胞肺癌治療。小細胞癌是肺癌種類當中最為棘手的癌種之一，有一項臨床試驗研究顯示，PD-L1免疫療法搭配化療能夠有效延長擴散期小細胞肺癌患者的存活期，有效病人比例也較化療再增高一成，而無疾病惡化存活的比在在兩年時為化療的3倍以上，對部分有效患者來說，是一個新的治療里程碑。但免疫療法是什麼？哪些人可以用？
有請台北慈濟醫院研究部臨床試驗中心主任，同時也是胸腔內科醫師的黃俊耀來為大家分享。
「免疫療法新選擇 挑戰擴散期小細胞肺癌存活期」
直播日期：2021/8/31(二)
直播時間：上午11:30至12:00
活動地點：健康醫療網 FB「健康Live直播」
主講者：台北慈濟醫院研究部臨床試驗中心主任黃俊耀
資料來源：健康醫療網 免疫療法新選擇 挑戰擴散期小細胞肺癌存活期
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