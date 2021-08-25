影／來台29年外籍教授大讚台灣　3項因素讓他讚不絕口

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影片中特別提出 3 點，是外籍教授在台灣生活感受出來的。第一個就是台灣的治安，Justin 表示相較於其他西方國家，台灣發生東西被偷的狀況比例相當少，像是他在南非生活的時候，半夜還有人會挖窗戶想要進家門偷東西，甚至比喻在路上若問有沒有人被偷過東西，路過的南非人可能都會一一舉手回答：「有」。
Youtube頻道「Justin in Taiwan 我不是歪國人」接著舉另外一個例子，在台灣的晚上是比較放心能讓女孩子一個人上街買東西或者是出去，但在西方國家真的不放心讓女孩子晚上一個人在外面。
影片中提到第二點是，方便性，以台灣的便利商店來說，想要買東西、寄貨、繳費、領錢等都可以一次在便利商店中完成，便利商店也是隨處可見。Justin 提到在國外想要寄貨，需要跑到七個不同的地方，還需要付高額的費用，才有辦法將東西寄出去。還有台灣的網路，快速又方便而且費用便宜，也是外籍教授認為台灣很棒的地方。
第三點則是美食的部分，台灣擁有夜市文化，在晚上也很容易能買到小吃，吃的東西也很多樣性，不太需要擔心晚上肚子餓沒東西吃，Youtube頻道「Justin in Taiwan 我不是歪國人」也說，在南非的晚上，晚上8點之後就沒辦法買食物了，餐廳也比較貴，沒辦法常常去吃餐廳，無法像台灣一樣想吃就吃。Justin 提及：「住在台灣的我們，請對台灣有信心，不要一直說台灣是個鬼島，它不是，它是一個美麗的島。」認為能住在台灣是一件很幸福的事。（實習編輯：王偉妮）
▶ 感謝授權：Justin in Taiwan 我不是歪國人
完整影片：https://youtu.be/YXhLPeUmjHM