貧富差距恐危政權？習近平提「共同富裕」狂打中國企業

中國近來出手打壓國內企業,從阿里巴巴、滴滴出行,到整頓補教業,再伸向遊戲業,中國當局大動作監管,讓股市也大受打擊,這一系列舉動,恐怕都與四個字有關—「共同富裕」。中國國家主席習近平將實現共同富裕視為關係中共執政基礎的重大政治問題,有分析指出,中國貧富差距的嚴重程度已經危及到中共政權的安全,成為不得不優先放到檯面上解決的問題。





中國近期整頓行動已經重創網路科技類股,自去年11月螞蟻集團上市突然被喊停開始,阿里、京東、美團、拼多多等大電商平台,到教育培訓機構、網路預約叫車巨頭滴滴出行,與騰訊、百度等中國一干大到不能倒的網路平台公司,早已被狂風暴雨橫掃。中國民間企業人人自危,中概股分析師也不斷翻閱習近平的談話記錄,來預測究竟哪個產業會成為下一個整肅目標。





習近平17日主持中央財經委員會第十次會議,在會議上提出「共同富裕」的想法。他表示,共同富裕是社會主義的本質要求,也是中國式現代化的重要特徵,不是少數人的富裕,也不是整齊劃一的平均主義,要分階段促進共同富裕。「共同富裕」被視為中共百周年後下個「百年目標」。它可能會成為中國高增長時代結束後,下個推動經濟發展的主引擎。





其實「共同富裕」並不是新的概念,最早由毛澤東提出,但是繼任者鄧小平將重點先放在提升中國經濟和生產力上頭。中國經濟快速成長,大部分中國人擺脫了貧困,但是貧富差距也加大。





自從習近平上台之後,不斷強調要帶領中國「脫貧」,而在去年宣布成功減貧之後,「共同富裕」這個詞又開始廣泛出現。根據《彭博社》計算,2021年至今,習近平在談話或是會議中提及了65次「共同富裕」,但是相較之下,在2020年一整年只講了30次。澳洲麥格理銀行首席中國經濟學家胡偉俊(Larry Hu)認為,近來中國不斷強調共同富裕,可能代表中國的財富和收入不平等問題已經惡化到決策者們別無選擇,必須面對的程度,要把這個問題當作優先問題加以解決。





▲中國國家主席習近平今年提到「共同富裕」次數倍增。圖為北京街景。(圖/美聯社/達志影像)

過去40年來,中國在改革開放的過程中經濟快速成長,更躍升成為世界第二大經濟體,儘管中國人的生活水平大幅提高,但是貧富差距仍然嚴重。《彭博社》報導也指出,中國有約4億人屬於中產階級,但中國仍有6億多人,平均月收還不到1000人民幣。





中國最富有的20%人口收入是最貧窮的20%人口的10倍以上,這一差距自2015年以來一直沒有縮小,且還在持續擴大當中。而北京正是全球擁有最多億萬富豪的城市,根據《富比世》公布的2021年全球億萬富豪城市排行榜,光在北京就有100位億萬富豪,相較之下,美國紐約市僅99人。即使是在疫情之下,中國億萬富豪人數仍持續增加且破紀錄,2020年他們的整體財富達4兆美元,超越全球第4大經濟體德國的GDP。





不過從衡量貧富差距的基尼係數(Gini coefficient)來看,中國從2000年的59.9擴大到2020年的70.4,成為全球收入最不平等的主要經濟體之一。東吳證券首席經濟學家任澤平指出,中國經濟有四點現狀:收入差距大、財富差距大、社會流動難、以及城鄉差距、行業差距大。而貧富懸殊問題近年惡化,《BBC》指出,新冠疫情更擴大了貧富差距,因為疫情「幾乎沒有影響到中國上層階級的收入」,但是一般百姓收入卻停滯不前,甚至下跌。一名匿名中國獨立學者將貧富差距擴大,歸因於「清零抗疫政策」,指出此政策限制人口流動,令基層人口就業困難。





在過去許多中國人過去曾以為,儘管部分的人會先富起來,最終還是會走向共榮的結果。然而40年過去了,富者只會變得更加有錢,把其他人遠遠甩在後頭,最終剩下的只有滿滿的幻滅和無力感。中國當局擔心,財富差距持續擴大的後果,將威脅社會穩定。如果更多家庭的收入沒有回升,國內消費遲早會拖累經濟成長,更會連帶許多中小企業若因需求疲軟而繼續關閉,將對中國經濟造成前所未見的永久性損害。





▲中國仍有6億多人,平均月收還不到1000人民幣。(圖/美聯社/達志影像)

外界認為,習近平強調「共同富裕」是修正鄧小平部分人先富的思想,將中國從先前較為放任的經濟增長時期,轉向國家對經濟有更多控制的階段。另外美中關係惡化也是其中原因之一,分析認為,有跡象顯示當局將加大力度監管大型私人企業,防止這些企業將資產轉移到國外。





有聲音指出,中國藉著「共同富裕」之名,打擊大型企業,以鞏固自身權力。《BBC》報導指出,共同富裕「意在鞏固社會底層民眾對中共執政合法性的支持」,並引述美國紐約城市大學 (The City University of New York) 教授夏明表示,共同富裕避免窮人「成為社會動亂的根源」。《華爾街日報》報導則引述聯合國駐華前高級經濟學家Bill Bikales指,共同富裕可助習近平「重塑中共在國內外的形象」,「以此證明,在關心全體人民方面,社會主義比西方資本主義更優越」。