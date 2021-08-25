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雞翅怎麼料理才美味？媽加「這1瓶」10分鐘完成：超下飯

▲雞翅還能怎料理？一名女網友把「可樂」加到料理中，直呼「超下飯」。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
▲雞翅還能怎料理？一名女網友把「可樂」加到料理中，直呼「超下飯」。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）

編輯中心/綜合報導

2021-08-25 19:15:07

美味的雞翅除了油炸以外，還能怎麼料理呢？就有一名女網友分享「可樂雞翅」的簡單做法，只需要6步驟，就能在十分鐘內完成，不僅下飯也下酒，「這真的是非常快速又好吃的一道料理」，貼文一出，掀起熱議。

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該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，分享一道能「十分鐘上菜」的料理「可樂雞翅」，首先需要準備的材料有「雞翅兩盒、可樂200cc、醬油3大匙、米酒2大匙、檸檬適量、辛香料：薑片、蔥段、蒜頭、辣椒適量」。

原PO接著透露只需「6步驟」便能完成的做法，「前置作業：雞翅膀預先浸泡在鹽水當中，再用紙巾擦乾」，第一「雞翅雞皮面下鍋煎到金黃，翻面加入薑片蔥段蒜頭辣椒拌炒」、第二「加入3大匙的醬油、和2大匙的酒」、第三「加入200cc的可樂，蓋上鍋蓋煮」、第四「趁煮的時候切高麗菜絲和蔥絲」、第五「收汁就可以起鍋，盛盤後撒點白芝麻點綴（可略）」和第六「食用前可擠上檸檬汁增添風味」。

▲原PO分享可樂雞翅的做法。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
▲原PO分享可樂雞翅的做法。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
她表示，這真的是非常快速又好吃的一道料理，因為材料簡單，可樂同時具備軟化肉質、增色和甜味來源多種調味料效果，雞翅不用醃過直接下鍋煎煮，趁燉煮的時間切點高麗菜絲，收汁後起鍋，十分鐘之內一道有菜有肉、下飯又下酒的料理就完成了，「天氣熱在廚房多待久一點會中暑，能迅速開飯真的是煮婦的福音」。

貼文一出，掀起熱議，「這種一定好吃」、「謝謝分享改天試試看，我會用可樂滷豬腳，只加蔥薑蒜辣椒醬油就很夠味」、「太讚了」、「好會好會，看起來太好吃了」、「可樂雞翅真的超好吃的」、「食指大動，好讚」、「簡直色香味俱全」、「太下飯了」。（編輯：郭佩蓉）

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