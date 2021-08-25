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哪款傳統麵包最肥？營養師揭「熱量排行」　再曝2大建議

▲你知道哪款傳統麵包熱量最高嗎？對此，營養師高敏敏就分享了18款熱量排行，讓民眾參考。（示意圖／取自unsplash）
▲你知道哪款傳統麵包熱量最高嗎？對此，營養師高敏敏就分享了18款熱量排行，讓民眾參考。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-08-25 20:01:02

香氣四溢、口感多變的麵包是許多老饕的最愛，無論是當早餐還是當下午茶，麵包都是許多人的不二選擇；不過，你知道哪一款傳統麵包的熱量最高嗎？對此，美女營養師高敏敏就分享了18款麵包熱量排行，提供給民眾參考。

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▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師
▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
營養師高敏敏表示，說到小時候的好滋味，她便會想到古早味麵包店或麵包車，而她小時候最愛吃熱量第一的「奶酥麵包」，但自從知道一個奶酥麵包熱量超過500kcal的時候，就不太敢買了，「每次經過剛出爐麵包的店家，都要靠意志力快速走過，大家最喜歡什麼麵包呢」？

而她也接著奉上18款傳統麵包的熱量排行，奶酥麵包 542kcal、金牛角麵包 355kcal、肉鬆麵包 351kcal、紅豆麵包 330kcal、奶油香蒜麵包 330kcal、起司熱狗麵包 290kcal、菠蘿麵包 290kcal、火腿蛋三明治 286kcal、甜甜圈 282kcal、乳酪蛋糕 235kcal、火腿披薩 231kcal、蔥花麵包 225kcal、海綿蛋糕 203kcal、克林姆麵包 200kcal、可頌 175kcal、全麥土司 130kcal、蜂蜜蛋糕 124kcal和奶油餐包 119kcal，以上為每一個麵包之大約數值。

▲高敏敏營養師分享18款傳統麵包的熱量排行。（圖／高敏敏營養師
▲高敏敏營養師分享18款傳統麵包的熱量排行。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
高敏敏說，通常店家為了增加麵包的口感，會添加很多油、鹽、精緻糖，讓麵包比原本更鬆軟，「例如肉鬆麵包之所以熱量那麼高，除了有加工品肉鬆之外 重點還是滿滿的沙拉醬；可頌製作時則是加入大量奶油，做出層層酥皮；而紅豆麵包除了熱量要注意之外，糖量也要特別小心，因為要維持香甜口感、拉長保存期限，糖量要比較高」。

因此她建議在選擇麵包時，第一，「能以原味、餡料少，或同樣的麵包選有添加雜糧的為佳」，膳食纖維比較豐富；第二，她也推薦民眾可以「搭配鮮乳、優酪乳或豆漿一起享用」，獲取更全面的營養

最後她說，其實麵包「不是不能吃」，而是要量力而為的吃，比方說正餐都吃得很「規矩」，均衡不油膩，那麼到了下午嘴饞時，來一顆麵包，晚餐再少吃一點飯、多吃菜，這樣就是可以的，「但如果早餐吃麵包、下午吃麵包、每天都要吃一兩顆麵包，甚至麵包當正餐，那就不太ok，因為麵包含大量碳水化合物，除了可能導致變胖，也更會更沒精神」。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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