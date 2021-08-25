哪款傳統麵包最肥？營養師揭「熱量排行」　再曝2大建議

香氣四溢、口感多變的麵包是許多老饕的最愛，無論是當早餐還是當下午茶，麵包都是許多人的不二選擇；不過，你知道哪一款傳統麵包的熱量最高嗎？對此，美女營養師高敏敏就分享了18款麵包熱量排行，提供給民眾參考。





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▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

× ▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

每次經過剛出爐麵包的店家，都要靠意志力快速走過，大家最喜歡什麼麵包呢」？

而她也接著奉上18款傳統麵包的熱量排行，奶酥麵包 542kcal、金牛角麵包 355kcal、肉鬆麵包 351kcal、紅豆麵包 330kcal、奶油香蒜麵包 330kcal、起司熱狗麵包 290kcal、菠蘿麵包 290kcal、火腿蛋三明治 286kcal、甜甜圈 282kcal、乳酪蛋糕 235kcal、火腿披薩 231kcal、蔥花麵包 225kcal、海綿蛋糕 203kcal、克林姆麵包 200kcal、可頌 175kcal、全麥土司 130kcal、蜂蜜蛋糕 124kcal和奶油餐包 119kcal，以上為每一個麵包之大約數值。





▲高敏敏營養師分享18款傳統麵包的熱量排行。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

× ▲高敏敏營養師分享18款傳統麵包的熱量排行。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

因此她建議在選擇麵包時，第一，「能以原味、餡料少，或同樣的麵包選有添加雜糧的為佳」，膳食纖維比較豐富；第二，她也推薦民眾可以「搭配鮮乳、優酪乳或豆漿一起享用」，獲取更全面的營養。





最後她說，其實麵包「不是不能吃」，而是要量力而為的吃，比方說正餐都吃得很「規矩」，均衡不油膩，那麼到了下午嘴饞時，來一顆麵包，晚餐再少吃一點飯、多吃菜，這樣就是可以的，「但如果早餐吃麵包、下午吃麵包、每天都要吃一兩顆麵包，甚至麵包當正餐，那就不太ok，因為麵包含大量碳水化合物，除了可能導致變胖，也更會更沒精神」。（編輯：郭佩蓉）





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