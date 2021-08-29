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影／鮮嫩牛排在家自己煎！掌握幾項重點　躍升變大廚

▲YouTuber 傳授簡單幾步驟，在家就可以吃到鮮嫩可口牛排。（圖／日本男子的日式家庭料理 TASTY NOTE 授權）
▲YouTuber 傳授簡單幾步驟，在家就可以吃到鮮嫩可口牛排。（圖／日本男子的日式家庭料理 TASTY NOTE 授權）

影像中心/綜合報導

2021-08-29 10:00:00

在家煎牛排也可以很好吃！很多人在家煎牛排都會發生煎不熟或太硬的問題，要怎麼樣才能做得跟餐廳一樣好吃呢？YouTube 頻道「日本男子的日式家庭料理 TASTY NOTE」，教大家簡單掌握幾步驟，在家也能吃到完美的鮮嫩牛排！

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▲牛排是否有熟可以看是否有彈性。(圖／日本男子的日式家庭料理
▲ 確認牛排是否有熟，其中一個方法是可以看肉的彈性。（圖／日本男子的日式家庭料理 TASTY NOTE 授權）
首先煎牛排前，若從冰箱取出至少要放置在常溫30分鐘至一小時，不然可能發生「外熟內不熟」的問題。先在牛排上均勻撒上海鹽以及胡椒鹽，接著使用鐵板或平底鍋來烹飪，但他建議使用鐵板或鐵鍋會比較好。

先將鍋子預熱一陣子，接著再加入沙拉油，他也提到在日本超市會有牛脂，若加這個會更好吃。加入沙拉油後，等冒煙可轉到中火再將牛排下鍋，加熱大約 1-2 分鐘後就可翻面，為了讓牛排平均受熱，因此需要不斷翻面，等油變少後可以再加一些油，等到牛排壓下去有彈性後就可以起鍋了。

影片中也特別提醒，起鍋後需再等 5 分鐘，讓肉汁充分保存至肉質當中，再切開肉面會比較好，油也不會有亂噴的現象。


「日本男子」也教大家製作牛排醬汁，在鐵鍋中先加入紅酒、後放味醂，再加入醬油調配比例為 1:1 ，最後可以加入芥末，分量不需要太多，讓其有芥末香氣即可。接著攪拌等滾了之後就完成了。幫一旁的牛排切塊、擺盤、倒入醬汁，精緻又好吃的鮮嫩牛排就完成了！他們也分享試吃的感想，軟嫩的口感，搭配甜辣又有紅酒口感的醬汁，讓許多人都想嘗試看看。（文字編輯：胡繼偉）

▲好吃的牛排料理完成。(圖／日本男子的日式家庭料理
▲好吃的牛排料理完成。（圖／日本男子的日式家庭料理 TASTY NOTE 授權）


▶感謝授權：日本男子的日式家庭料理 TASTY NOTE 授權
完整影片：https://youtu.be/tgKgtx3u7bU

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