影／鮮嫩牛排在家自己煎！掌握幾項重點　躍升變大廚

我是廣告 請繼續往下閱讀
首先煎牛排前，若從冰箱取出至少要放置在常溫30分鐘至一小時，不然可能發生「外熟內不熟」的問題。先在牛排上均勻撒上海鹽以及胡椒鹽，接著使用鐵板或平底鍋來烹飪，但他建議使用鐵板或鐵鍋會比較好。
先將鍋子預熱一陣子，接著再加入沙拉油，他也提到在日本超市會有牛脂，若加這個會更好吃。加入沙拉油後，等冒煙可轉到中火再將牛排下鍋，加熱大約 1-2 分鐘後就可翻面，為了讓牛排平均受熱，因此需要不斷翻面，等油變少後可以再加一些油，等到牛排壓下去有彈性後就可以起鍋了。
影片中也特別提醒，起鍋後需再等 5 分鐘，讓肉汁充分保存至肉質當中，再切開肉面會比較好，油也不會有亂噴的現象。
「日本男子」也教大家製作牛排醬汁，在鐵鍋中先加入紅酒、後放味醂，再加入醬油調配比例為 1:1 ，最後可以加入芥末，分量不需要太多，讓其有芥末香氣即可。接著攪拌等滾了之後就完成了。幫一旁的牛排切塊、擺盤、倒入醬汁，精緻又好吃的鮮嫩牛排就完成了！他們也分享試吃的感想，軟嫩的口感，搭配甜辣又有紅酒口感的醬汁，讓許多人都想嘗試看看。（文字編輯：胡繼偉）
▶感謝授權：日本男子的日式家庭料理 TASTY NOTE 授權
完整影片：https://youtu.be/tgKgtx3u7bU