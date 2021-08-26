▲ 209 萬起首批限量 30 輛！BMW 128ti 性能掀背預售展開

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1963 年 BMW 第一台 ti 車款─1800TI 上市，為 BMW「Turismo Internazionale（縮寫：ti）」揭開序幕，爾後接續的雙門跑車 2002ti 更在賽車運動歷史中寫下輝煌成績；1990 年代，BMW 3 系列 ti 將 BMW ti 系列演進成為更具操控靈活特性的運動掀背車款，進一步體現 BMW ti 精神。
以全新 BMW 1 系列動感設計為基礎，透過 M Sport 套件與 ti 車款專屬紅色進氣壩飾條、紅色側裙、ti 字樣車身標誌，搭配紅色M款煞車套件，創造 BMW 128ti 身分識別。BMW 128ti 車室使用 Dakota 真皮 M 雙前座跑車座椅與 M 款運動化真皮方向盤（含換檔撥片），搭配多處 ti 車型專屬個性點綴，包括專屬紅色滾邊腳踏墊、儀錶檯與中央扶手專屬紅色縫線。
駕馭樂趣
全新 BMW 128ti 搭載 TwinPower Turbo 直列 4 汽缸汽油引擎，擁有 265 匹最大馬力、400 牛頓米最大扭力輸出，搭配 Steptronic 運動化 8 速手自排變速箱與前軸 Torsen 機械式限滑差速器，0～100 km/h 加速僅需 6.1 秒。BMW 128ti 使用與 BMW M135i xDrive 相同的剛性優化防傾桿，車身更減輕達 80 公斤，並搭載經過專屬調校的 M 款跑車化懸吊系統與運動化轉向系統。
潮流科技
BMW 128ti 搭載 BMW 全數位虛擬座艙，結合雙 10.25 吋虛擬數位儀錶與中控觸控螢幕，提供車主 BMW 智能衛星導航系統、無線智慧型手機整合系統等配備，搭配提升行車安全性的車況抬頭顯示器，打造科技座艙。此外，BMW 128ti 標準配備智慧 Comfort Access 免鑰匙系統與電動尾門啟閉系統，解鎖/上鎖愛車不再需要拿出傳統鑰匙，用車更便利。
全新 BMW 128ti 預售車型價格表
車型
預售參考價
BMW 128ti
209 萬