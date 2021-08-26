▲ 預接單破 150 輛！福斯商旅全新 Caddy Cargo 頭家專屬正式上市

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內裝質感機能再升級
新世代 Caddy Cargo 導入福斯家族轎車化設計語彙，升級 H7 光感應自動啟閉頭燈；舒適座艙設計上，全車系搭載 Pure Diamond 高級皮椅、駕駛座扶手及高低可調整功能、大型儲物空間，並配置同級唯一具有數位觸控燈組控制面板及觸控式車艙 LED 照明燈，以及 Composition Audio 6.5 吋螢幕音響系統與 Plus 進階版行車電腦等。Caddy Cargo 短軸車型則搭載新世代線傳式雙離合器變速系統含方向盤換檔撥片，不僅車艙質感大幅進化，更提升操作的便利性與實用性。此外，全新世代 Caddy Cargo 提供 4 款車色選擇，包含香草白、耀澤灰、亮光橘、櫻桃紅等。
寬敞的貨艙大空間 兼顧商用與休閒用車需求
寬敞的貨艙空間是全新 Caddy Cargo 另一個新亮點，全車系配置平整化大面積貨艙隔板含玻璃及防護柵欄，不僅可快速查看後窗視野，亦可提升載貨時的安全性；Caddy Cargo 提供了大容積載貨空間，包含：長軸車型－3.7 立方公尺，以及短軸車型－3.1 立方公尺，兩者皆可容納2組歐規棧板（80cm*120cm），且不論長軸／短軸車型皆可從後尾門裝入，同時分別採用對開式尾門（長軸車型）、上掀式尾門（短軸車型）；而兩車型最高載重分別為：806kg（長軸車型）、717kg（短軸車型），皆有設置貨艙固定扣環，能夠使貨艙內寶貴貨物穩固。更值得一提的是全新世代Caddy Cargo長軸車型，加寬右側滑門尺寸，方便將歐規棧板直接由側滑門輕鬆放入；而 Caddy Cargo 短軸車型，更提供玻璃側窗，透光式貨艙設計讓頭家們皆可輕鬆便利裝載貨物。此外，貨艙皆備有獨立門鎖，駕駛艙跟貨艙可分別獨立上鎖，避免貴重物品的損失，駕駛在貨艙裝卸貨物時可將貴重物品安全的鎖在座艙內。
動力性能節能再進化
全新 Caddy Cargo 底盤及動力科技方面，搭載福斯集團最新世代 MQB 轎式底盤，配置全新設計的圈狀彈簧複合式後懸吊系統。而全新 Caddy Cargo 長軸手排及 Caddy Cargo 短軸自排的動力部份，同步搭載 1.5 TSI 直列 4 缸汽油渦輪增壓引擎含 ACT 主動式汽缸休止技術（最大動力1 14ps / 22.4kgm），在處於低負載狀態下，即會自動切換為二汽缸運轉模式，達到減少燃油消耗之目的，不僅分別創造出16.1km/L（短軸車型）、15.8km/L（長軸車型）高水準的平均油耗，同時符合1級能源效率表現。全新 Caddy Cargo 短軸自排／長軸手排，分別搭載7速雙離合器自手排變速箱，以及六速手排，二車型皆可兼顧優異效能和出色節能表現。此外，全新 Caddy Cargo 全車系均標配速度感應式電子動力輔助轉向系統，提供頭家輕盈與精準的轉向反應
全方位的安全守護
安全方面，全面搭載雙前座氣囊、側氣囊及側氣簾，並配置 EPB 按鍵式電子手剎車（含 Auto Hold 車輛靜止功能）、PDC 後方停車導引系統 （聲音及儀表距離警示）、MCB 二次碰撞預煞系統、ESC 電子行車動態穩定系統、ABS 防鎖死煞車系統、EBD 電子煞車力道分配系統、EDL 電子防滑差速器、ASR 加速循跡控制系統、斜坡起步輔助裝置等完善的安全科技配備。
全新世代 Caddy Cargo 正式售價：
Caddy Cargo 短軸自排 正式售價新台幣 82.8 萬
Caddy Cargo 長軸手排 正式售價新台幣 82.8 萬