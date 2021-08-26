福斯商旅全新世代Caddy Cargo，82.8萬即可擁有正統德系商車!

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全新Caddy Cargo憑藉著嶄新外觀設計、科技化內裝質感鋪陳、高機能乘載貨艙空間，以及搭載新世代MQB轎式底盤及完善的先進安全科技配備，並提供短軸自排及長軸手排兩款車型選擇，全面滿足企業主與頭家們的多元用車需求，更是打拼事業的最佳夥伴。此外，全新世代Caddy Cargo於7月中開放預售，短短一個月即搶先收單超過150台，不僅獲得消費者大力支持，而出色產品實力，更是得到歐洲各權威汽車與商用車媒體肯定，包括榮膺2020年英國知名媒體”What Car?” 最先進科技獎(Best Technology Advance) 及德國ETM出版雜誌、由讀者票選出後打敗眾多對手的最佳商用車 (Best Vans 2021)等殊榮，堪稱是進口商用車市場上最受矚目的車款。
內裝質感機能再升級 讓台灣頭家賺個GO，生活向前GO
全新世代Caddy Cargo打破既有對商用車的刻板印象，導入福斯家族轎車化設計語彙，全新升級H7光感應自動啟閉頭燈，並結合前保桿幾何風動設計下氣霸，塑造出科技與時尚外型質感；在舒適座艙設計上，全車系搭載Pure Diamond高級皮椅、駕駛座扶手及高低可調整功能、大型儲物空間，並配置同級唯一具有數位觸控燈組控制面板及觸控式車艙LED照明燈，以及Composition Audio 6.5吋螢幕音響系統與Plus進階版行車電腦等，讓頭家在駕駛路程中同時享受影音娛樂。而Caddy Cargo短軸車型則搭載新世代線傳式雙離合器變速系統含方向盤換檔撥片，不僅車艙質感大幅進化，更提升操作的便利性與實用性。此外，全新世代Caddy Cargo提供4款耀眼車色選擇，包含香草白、耀澤灰、亮光橘、櫻桃紅，呈現出與眾不同的商用風格。
另外，時尚轎式外表，加上長軸車款的大面積車側平板車體設計，更可以變身企業主與頭家盡情揮灑的畫布，讓全新Caddy Cargo成為展現專屬形象識別設計的移動舞台。
寬敞的貨艙大空間 兼顧商用與休閒的用車最佳首選
寬敞的貨艙空間是全新Caddy Cargo另一個新亮點，全車系配置平整化大面積貨艙隔板含玻璃及防護柵欄，不僅可快速查看後窗視野，亦可提升載貨時的安全性；Caddy Cargo提供了大容積載貨空間，包含：長軸車型－3.7立方公尺，以及短軸車型－3.1立方公尺，兩者皆可容納2組歐規棧板（80cm*120cm），且不論長軸／短軸車型皆可從後尾門裝入，同時分別採用對開式尾門（長軸車型）、上掀式尾門（短軸車型）；而兩車型最高載重分別為：806kg（長軸車型）、717kg（短軸車型），皆有設置貨艙固定扣環，能夠使貨艙內寶貴貨物穩固，每一段配送旅程都安全妥當。更值得一提的是全新世代Caddy Cargo長軸車型，加寬右側滑門尺寸，方便將歐規棧板直接由側滑門輕鬆放入；而Caddy Cargo短軸車型，更提供玻璃側窗，透光式貨艙設計讓頭家們皆可輕鬆便利裝載貨物。此外，貨艙皆備有獨立門鎖，駕駛艙跟貨艙可分別獨立上鎖，避免貴重物品的損失，駕駛在貨艙裝卸貨物時可將貴重物品安全的鎖在座艙內。
新世代節能環保引擎與高效能動力 動力性能節能全面再進化
駕控全面進化的全新Caddy Cargo，在底盤及動力科技方面，全車系搭載福斯集團最新世代MQB轎式底盤，配置全新設計的圈狀彈簧複合式後懸吊系統，不僅提供媲美轎車的舒適度，更賦予車輛優異的動態表現。而全新Caddy Cargo長軸手排及Caddy Cargo短軸自排的動力部份，同步搭載1.5 TSI直列4缸汽油渦輪增壓引擎含ACT主動式汽缸休止技術（最大動力114ps / 22.4kgm），在處於低負載狀態下，即會自動切換為二汽缸運轉模式，達到減少燃油消耗之目的，不僅分別創造出16.1 km/l（短軸車型）、15.8 km/l（長軸車型）高水準的平均油耗，同時符合1級能源效率表現，為台灣頭家輕鬆省下荷包。全新Caddy Cargo短軸自排／長軸手排，分別搭載7速雙離合器自手排變速箱，以及六速手排，二車型皆可兼顧優異效能和出色節能表現。此外，全新Caddy Cargo全車系均標配速度感應式電子動力輔助轉向系統，可提供頭家輕盈與精準的轉向反應，亦能輕鬆體驗優異的操控性和穩定性。
全方位的安全守護 讓聰明頭家打拼事業皆能安心又便利
在安全方面，全面搭載雙前座氣囊、側氣囊及側氣簾，並配置EPB按鍵式電子手剎車(含Auto Hold車輛靜止功能)、PDC 後方停車導引系統 (聲音及儀表距離警示)、MCB二次碰撞預煞系統、ESC 電子行車動態穩定系統、ABS 防鎖死煞車系統、EBD 電子煞車力道分配系統、EDL電子防滑差速器、ASR加速循跡控制系統、斜坡起步輔助裝置等完善的安全科技配備，全方位的安全守護，讓頭家在創業打拼時更能輕鬆便利又安心。獨一無二的商用好夥伴Caddy Cargo，以高機能、高乘載、大空間的完美表現，不僅滿足頭家各種商用機能，同時還能兼顧戶外休閒玩家的玩樂個性，讓你在事業與生活兩者兼得，把生意變成你最喜歡的樣子。全新世代Caddy Cargo不僅進化超乎想像，百變風格更是同級市場上最矚目的焦點！台灣頭家的德國商用車唯一首選－Caddy Cargo正式進軍台灣市場！
全新世代Caddy Cargo正式售價：
Caddy Cargo短軸自排 正式售價NT$82.8萬
Caddy Cargo長軸手排 正式售價NT$82.8萬