英國What Car？使用車輛可靠度調查，Mercedes-Benz A-Class與C C-Class同級最差！

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What Car？今年度的可靠度調查，共針對超過16,000名車主使用車輛五年的狀況進行調查，其中受調查之現行款A-Class年份為2018年至今，在所謂的Family Cars級距中，整體可靠度為84.8%，而該級距可靠度最好的是上一代的BMW 1-Series〈2011-2019〉，可度達98.7%，而現行款A-Class最直接的對手現行款BMW 1-Series〈2019-〉則是以96.9%的可靠度拿下第三名，A-Class與他們的落差相當明顯，其中會出現故障的部分與佔比包括有：引擎以外的電氣系統15%、內裝12%、空調9%、車身7%、與引擎有關的電氣系統5%，引擎3%、懸吊系統3%、電池2%、煞車系統2%，燃油系統 2%、變速箱/離合器2%。
而且高昂的維修費也影響了車主對A-Class的評價，即使有86%的故障可獲得免費維修，但也有11%故障，車主付出了201~750元英鎊的費用，另有3%的維修費用超過了1,500元英鎊；不過在出現故障的車輛中，大多數並不會影響日常行駛，維修時間大多不會超過一周。車主們表示：對A-Class與當地經銷商感到失望，尤其是在電氣系統的部分，許多是在新購買後就出現。
至於在C-Class〈2014-〉部分狀況則比A-Class更糟，整體可靠度為80.9%，不僅在Executive Cars級距中敬陪末座，甚至所以受訪車款中也是後段班，容易發生故障的部分有：電池11%、引擎 9%、與引擎有關的電氣系統9%、排氣系統6%、引擎以外的電氣系統6%、空調 3%、內裝3%、衛星導航3%；其中柴油動力的狀況比汽油動力車款可靠度低，高達40%曾出現故障，而且維修費更高，有11%維修費用超過1,500元英鎊，只有63%是免費的；所幸，多數車輛可在一周內完成維修。車主對C-Class在新車購入後出現許多故障感到驚訝與失望。