Fed鷹派齊發聲！Kaplan：明年應升息　10年殖利率看漲

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Kaplan說，提前對資產收購採取行動，讓貨幣政策擁有更多彈性，Fed也會更具耐心。他認為，切斷市場對Fed依賴的最佳方式，就是盡早開始、但緩步撤回。
Fed目前每個月都會購買800億美元的公債、400億美元的不動產抵押證券(MBS)。Kaplan直指，Fed每個月可能會將公債收購規模縮減100億美元、MBS縮減50億美元，意味著資產收購行動將於明年6月完全結束。
對於美國10年期公債殖利率會因削減QE而上升多少，Kaplan則不敢妄下定論。他預測殖利率確實會上升，但投資人對美國長債的買氣也會影響殖利率動向。
Kaplan上週五(20日)曾說，由於Delta變種病毒迅速蔓延的關係，他也許會重新思考是否應要求Fed 9月就宣布削減QE。然而，Kaplan 26日表示，此後他仔細觀察了高頻資料，發現Fed現在確實可以開始撤回刺激政策。
另一方面，Bullard 26日則表示，Fed應儘快削減QE、並於明年3月將QE全面削減完畢，以防美國經濟過熱。他認為，提前削減QE讓Fed可以選擇是否升息。
George 26日也在電視專訪中支持Fed盡快削減資產收購行動。不過，她並未明確說明Fed應在何時削減QE。George僅表示，「若觀察6、7月的新增就業人數，以及當前的通膨水位，我認為這暗示當前環境很可能並不需要Fed現下提供的寬鬆政策。」
聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)即將於美東時間27日早上10點，在遠距舉行的傑克森洞央行年會上發表演說。
鮑爾：不確定Delta是否重創經濟
路透社、MarketWatch報導，鮑爾8月17日在Fed舉辦的全國師生網路直播會中曾表示，「疫情並未退去，很可能還會延燒一陣子，但人們及企業都已做出調整、學到適應之道。大家開始設法與新冠肺炎共存。」
鮑爾當時直指，疫情「依舊對經濟活動造成陰影。我們還不能發表勝利宣言。」不過，「許多企業已為新的世界調整了商業模式」，能夠繼續經營下去。「尚不清楚Delta變種病毒是否對經濟產生重大影響，須靜觀其變。」
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