特企／SKECHERS x ONE PIECE　航海王聯名款強勢回歸

美國知名運動品牌SKECHERS攜手航海王，以實際行動回應海迷的心聲與渴望，於八月中推出全新聯名商品，準備再度引爆海迷們的熱血小宇宙！





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今年SKECHERS大膽創新，跨系列以各款暢銷鞋款為原型鞋，一口氣推出魯夫、索隆、香吉士、佛朗基、布魯克、娜美、羅賓、喬巴以及騙人布等九款全新聯名，並以漁人島篇章為設計概念，細膩呈現各人物的特色與精神，除了鞋款也推出航海王聯名服飾，供海迷們成套收藏！





D’LITES 4.0魯夫限定款





首波主打為航海王的靈魂人物魯夫，並以2021品牌全新閃電老爹鞋D’LITES 4.0 為原型鞋，以魯夫的服裝、草帽色彩為構想，鞋後跟處印上魯夫胸前的X傷疤，展現魯夫強烈的特色。





STAMINA V2索隆限定款





知名的三刀流索隆系列，運用索隆的綠色服裝、髮色為鞋面色塊構想，並將三刀流的劍鞘圖騰錯落在鞋舌、鞋後跟，及快穿拉環上。鞋內及鞋舌則有索隆四道傷疤及「獨眼三刀流」海賊旗幟點綴的小巧思！





MONSTER佛朗基限定款





佛朗基系列結合「佛朗基戰鬥37號」元素，打造出充滿科技感的繽紛拼接鞋面。鞋舌以「BF-37海賊旗幟」點綴，皮面裁片打造印有FRANKY的導彈裝飾，鞋後跟更是立體呈現出「佛朗基戰鬥37號」的紅色圓球狀肩膀。





V’LITES布魯克限定款





以布魯克黑爆炸頭、黑西裝作為帆布鞋面，骷髏身形錯落在白色鞋帶及後腳跟處，鞋領口一路延伸至鞋頭的招牌黃色領巾，兩側綠色鞋帶孔及鞋頭上白色線譜，則是布魯克專屬的鯊魚造型吉他，低調展現音樂家的底韻與氣質。





D’LITES 4.0香吉士限定款





香吉士款運用香吉士的黃色襯衫、髮色，以及黑色領帶為異材質鞋面拼接構想，鞋舌及鞋面閃電圖騰上，佈滿刀叉的白色網布，搭配下方微漸層色彩暈染，勾勒出一道神秘的海賊氣勢！





GLOBAL JOGGER騙人布限定款





草帽海賊團的狙擊手的設計，以騙人布的大地色系風格吊帶褲、漁夫帽、護腕，及背包配色為構想，運用米白、黃、咖啡、橘、海軍藍拼湊出風格獨具的夏日繽紛感！





羅賓V’LITES女生限定款





女生限定款的羅賓系列，運用粉紅色的帆布鞋面與後跟的花朵圖案展現她服裝特色流蘇長裙，鞋頭以海軍藍皮革拉鍊背心一路延伸至鞋舌，鞋舌上的「骷髏頭海賊旗幟」展現羅賓的神祕氣息！





娜美V’LITES女生限定款





娜美系列則以娜美左臂的風車和橘子刺青為發想，以立體電繡方式呈現在白色帆布鞋面上，鞋舌上娜美專屬的海賊旗幟，鞋後跟以娜美的比基尼圖案裝飾，展現其俏皮可愛的個性！





航海王兒童限定款





除了細節滿滿的大人款式，SKECHERS此次更鎖定親子市場，推出一系列航海王限定童鞋及服飾，以D’LITES為原型鞋，推出魯夫與喬巴兩款童鞋。



