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糖尿病主要是因身體的胰島素分泌不足或身體無法有效的利用胰島素，進而使血糖調節，導致血糖上升。衛生福利部南投醫院家醫科王郁菁醫師指出，當血糖過高時，患者會出現口渴、多尿、皮膚乾燥、覺得餓、視力模糊等症狀，此個案就是因血糖未控制良好，造成神經細胞受損，進而使膀胱不正常收縮，出現尿失禁，若持續未有控制好血糖，恐有生命危險。
多管齊下助穩定血糖 必要時與醫師討論控糖目標
王郁菁醫師說明，糖尿病患者的血糖控制目標是飯前血糖在80-130mg/dL，飯後血糖在160mg/dL以下，糖化血色素小於7%，除了藉由藥物或胰島素注射等治療，糖友也須配合日常飲食、適當運動、維持理想體重，多管齊下以幫助穩定血糖，必要時可透過定期回診與醫師、營養師或衛教師討論合適的控制血糖目標與方法。
避免使用來路不民藥物 小心賠了健康
此外，市面上充斥各種糖尿病相關營養品，其實這些保健素材雖然經過健康認證，但都屬於食品級並非藥物，未具有治療、矯正人類疾病的效果。王郁菁醫師強調，換句話說，這些營養品僅能作為輔助，不能替代藥物使用，想控制糖尿病最好的方式仍是遵循正確使用醫療資源及正規醫療，尤其避免使用來路不明的藥物或保健食品，遵循醫師指示用藥，才能確保控制好血糖。
資料來源：健康醫療網 糖友自行停藥改吃保健食品 醫師警告：恐危及生命
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