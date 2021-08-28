高端到底好不好？　醫師解析疫苗原理

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聽說打疫苗就跟訓練狗狗一樣？最傳統的疫苗技術是全病毒疫苗（如現在的中國科興、國藥所製造的新冠疫苗）。全病毒疫苗是通過接種人工弱化且無致病力的病毒或是失去活性的死毒，模擬自然感染的過程，藉以誘發抗病毒免疫力。優點是研發速度比較快。
以訓練狗狗為例，全病毒疫苗就像是把壞人（病毒）綁起來丟到狗狗（免疫系統）面前，教狗狗下次遇到他就記得要咬他。但是如果沒把壞人綁緊（弱化病毒的過程失敗），反而是把壞人直接放進家門（造成感染）。為了避免這個問題，科學家開發出新的疫苗種類，只要用病毒的其中一部分就好，使得接種疫苗更加安全。
高端疫苗有什麼不同之處？高端疫苗是蛋白質次單元疫苗（Protein subunit vaccines），是指利用基因重組技術，製作出病毒表面的「棘蛋白」再打入人體，讓免疫系統產生反應。棘蛋白是新冠病毒表面的一種蛋白，它的原始功能是和人體細胞表面的ACE接受器結合結合。結合以後，就像用鑰匙解鎖一樣，細胞就會開門，病毒便能進到細胞，利用細胞內的工具繁殖更多的病毒。接種用棘蛋白做成的蛋白質次單元疫苗，就是為了讓我們的身體可以認識新冠病毒的棘蛋白。哪天萬一不幸被傳染，身體一遇到棘蛋白就會知道是新冠病毒，就會產生抗體對抗它，保護我們不會感染新冠肺炎。以訓練狗狗為例，蛋白質次單元疫苗就像拿壞人的衣服讓狗狗聞，因為壞人沒有被帶進家門，所以非常安全。
蛋白質次單元疫苗也不是沒人用過的新技術，比如我們現在規則施打的B肝疫苗就是蛋白質次單元疫苗，安全性非常高（小寶寶都能打！），而且成分單純，不像傳統的全病毒疫苗一樣如果沒有處理好反而會造成感染。但是，蛋白質次單元疫苗最大的缺點就是光靠蛋白質本身比較難引起足夠的免疫反應，無法產生記憶，因此需要靠添加佐劑去加強免疫反應。佐劑的選擇是一大學問，要是選錯就會影響效果。另外，對於抗原濃度的選擇也是一門學問，就連法國的賽諾菲大藥廠也是因為無法找到最佳抗原濃度而造成研發進度落後。
現在市面上有其他蛋白質次單元疫苗嗎？目前，美國的Novavax已經成功完成三期實驗（PREVENT-19），保護力有90%，且可以100%免於新冠肺炎重症，是個很好的疫苗。
高端疫苗的副作用大嗎？依照高端疫苗的二期報告顯示，高端疫苗的副作用比AZ、莫德納更少（莫德納最特殊的副作用就是新冠手臂）。
高端不像AZ疫苗一樣容易發燒（接種高端疫苗的1000人裡面只有7人會發燒），也不像莫德納一樣容易手臂腫，打完隔天就能正常上班上課。以副作用來說，是個更加不用擔心的疫苗。
高端疫苗目前研發位於哪個階段？高端疫苗目前剛結束二期實驗，並宣布血清陽轉率達99.8％，中和抗體之幾何平均效價（GMT titer）為662，倍率比值為163倍增加。但看新聞要小心的是血清陽轉率99.8%的意思是99.8%的人打了疫苗產生抗體，而不是代表每個人都產生99.8%的保護力！血清陽轉率是用來判斷受試者在接受疫苗施打後，是否成功誘發對抗病毒的免疫記憶，但和保護力的關係不大（因為可能打了疫苗是產生不能清除病毒的抗體）。最有名的例子就是科興。科興在實驗室測出來的血清陽轉率也有97%，可是在真實世界發現保護力只有50%。這個例子可以告訴我們血清陽轉率和保護力是不一樣的，疫苗一般還是要經過第三期實驗才知道保護力如何。
解盲後的下一步：免疫橋接替代第三期？免疫橋接是高端解盲以後新聞吵得最兇的一個話題。免疫橋接的意思是以二期實驗測出來的中和抗體濃度，去間接推論這個疫苗的保護力。舉例來說，就像大學還沒畢業，用同等學歷去報考研究所一樣。醫學界知名的Nature期刊在5月也有發表一篇研究，證實這個方法對於新冠疫苗來說是可行的，不過目前國際間都還未採用這個方法，因為還需要更多證據去證明。
免疫橋接最大的好處是可以節省三期實驗的時間。一般來說，做三期試驗的時間很長，若是這個地方的疫情已經無法控制且沒有疫苗，可能會因為疫情的關係死很多人。但是這個做法的爭議也不小，因為像前面說的目前還不能真的確定能這樣推斷疫苗的保護力。另一方面因為WHO、美國CDC都還未核可用免疫橋接取代三期實驗，所以以這個方式研發的疫苗可能無法被其他國家承認，不能取得其他國家的疫苗護照，所以無法免隔離出國（可以參考我的網站中關於歐盟疫苗護照的文章）
林醫師怎麼看？高端的陽轉率、中和抗體效價都不錯，但是有沒有保護力，仍需要在第三期的時候繼續探索。中和抗體效價因為要在同一個實驗室，同一種方式才能互相比較，加上WHO目前並未提出針對新冠疫苗中和抗體的標準。現階段要轉換成國際認可的標準，可能還需要更多的證據。如果未來高端疫苗能提出保護力的證據，加上它的副作用比其他疫苗更低，會是一個很好的選擇。
（文章提供／林嘉俊醫師）
全文出處：https://drlimkc.com/medgen/
資料來源：健康醫療網 高端到底好不好？ 醫師解析疫苗原理
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊