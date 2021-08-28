電鍋「隱藏用法」曝光！內行教1招端3道菜 眾驚：沒看過
電鍋是家戶幾乎都配有的廚具之一，因其非常方便，包括煮粥、燉雞湯、蒸蛋、清蒸魚等等都能廣泛運用，是婆媽煮菜的好幫手，不過，經常使用電鍋的你，知道電鍋的「隱藏用法」嗎？近日，就有網友分享自己獨特的電鍋使用方法，輕鬆就能端出3道菜，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-28 16:16:47｜2021-08-28 16:16:57
原PO在「電鍋廚娘123」臉書社團貼文指出「我煮菜用電鍋都是直接出爐兩菜一飯，第一層是高麗菜滷紅燒獅子頭，第二層是白飯，第三層是三色蒸蛋（有皮蛋鴨蛋雞蛋各一顆在家1米杯的水即可）」只見貼出的照片，一鍋獅子頭先擺在最底下，接著擺上層架之後，再擺上飯鍋，最後則在飯鍋上放上蒸蛋。
但也有許多人好奇，疊這麽高怎麼蓋蓋子，原PO則回應「我有購買電鍋的高蓋」，原來為求方便以及照顧到大家庭的民眾，電鍋業者也有推出所謂「電鍋高蓋」，讓主婦可以使用電鍋時烹煮大量食材，特別加高電鍋蓋子，如此一來電鍋在煮飯同時，也能同步出爐別道家常菜好料，非常方便。
貼文一出，網友紛紛回應「好厲害的煮法，第一次知道有電鍋高蓋」、「好方便啊，一開始還想說這樣哪蓋得起來，原來是有電鍋高蓋」、「疊高高一次解決，真的非常方便」；而原PO也補充，由於食材較多，外鍋的水可以放米杯一杯半到兩倍的水量，如此一來，一次就能煮好白飯以及兩道菜。（編輯：張嘉哲）