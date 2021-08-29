我是廣告 請繼續往下閱讀
胰臟具有負責過濾血液，清除老化血球以及清除體內病菌等功能，對免疫功能有重要功效，尤其對於肺炎念球菌、嗜血桿菌、腦膜炎雙球菌等的防護效果非常重要。中國附醫一般外科葉俊杰醫師指出，脾臟非常脆弱，因此若腹部外傷造成脾臟大量出血，就需緊急處理，另外包括部分外傷後或先天的脾臟囊腫且大於5公分，也可能會造成腹內臟器壓迫症狀，這時也需手術切除治療。
常規脾臟切除手術前 應施打肺炎鏈球菌疫苗
葉俊杰醫師強調，通常脾臟全切除後，可能會降低有筴膜的細菌的免疫清除效果，以及增加血栓風險，引起脾臟切除後猛暴性感染症，每500人就可能有1例，終生風險為5%，若無適時處理，死亡率高達40至70%；因此，建議常規脾臟切除手術兩周前，應注射肺炎鏈球菌疫苗，以降低感染風險。
客製化精準醫療 解決脾臟病灶問題
此外，除了上述常規處理外，醫師也會針對患者脾臟病灶良惡性、位置、大小等狀態提出客製化精準醫療，患者可選擇是否部分脾臟切除或全切除後合併自體移植；文獻研究顯示，部分脾臟切除後若能保有原有脾臟25%，即可保有原有免疫能力。葉俊杰醫師強調，若因脾臟病灶分散，則可全切除後摘除正常脾臟部分，自體移植回腹部大網膜腔內，同樣能保有免疫功能。
資料來源：健康醫療網 脾臟長囊腫要全切還是部分切除？ 專家給建議
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊