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吳宗憲替盧廣仲緩頰！堅持《刻在》非原創：多去問音樂人

▲吳宗憲堅持《刻在》非原創。（圖／記者林柏年攝）
▲吳宗憲堅持《刻在》非原創。（圖／記者林柏年攝）

記者侯家瑜/台北報導

2021-08-29 13:15:42｜2021-08-29 13:38:29

吳宗憲昨（28）日意有所指地表示今年獲頒金曲獎最佳年度歌曲的《刻在我心底的名字》，抄襲西洋老歌《Reality》，氣憤地替原創抱不平，而電影《刻在你心底的名字》監製瞿友寧則發出長文反駁，對此，吳宗憲也向《NOWnews今日新聞》記者表示，他沒有想要再反駁，不過仍堅持該曲非原創，猜測演唱者盧廣仲應該也不知情。

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▲瞿友寧無法認同吳宗憲說法。（圖／瞿友寧臉書）
▲瞿友寧無法認同吳宗憲說法。（圖／瞿友寧臉書）
《刻在我心底的名字》由許媛婷、佳旺、陳文華完成詞曲，製作人則為黃雨勳，吳宗憲坦言並非要攻擊盧廣仲，相信他自己也沒有聽過《Reality》，只是就詞曲界的評定標準來看，超過4小節就已經能稱為抄襲，而自己也並非無的放矢、亂說話，主要的動機和重點就是「破題」，吳宗憲最後也大方表示，可以多去詢問其他音樂人的看法。

▲《刻在我心底的名字》MV。（圖／添翼音樂YouTube）
▲《刻在我心底的名字》遭爆抄襲。（圖／添翼音樂YouTube）
事實上，《刻在我心底的名字》還被網友質疑抄襲大陸鋼琴曲《自由が丘》，許多人聽完後，都覺得前奏幾乎一模一樣，而原創作者隨後也親自發聲：「在流行歌曲裡，有幾句像也是存在的，和聲進行一樣也是很正常的事情，當然也不排除作者聽過我的這首作品，我個人不是特別在意，專心做自己的事就好。」


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