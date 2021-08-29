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如何佩戴和清潔面罩？　這樣做落實日常防護

如何佩戴和清潔面罩？　這樣做落實日常防護
如何佩戴和清潔面罩？　這樣做落實日常防護

健康醫療網

2021-08-29 13:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】 每天搭乘大眾運輸，出門在外必戴口罩，也有越來越多人會戴上防疫面罩，但拿下面罩後正確的落實消毒，才能真正避免染疫問題。根據克里夫蘭醫學中心，傳染病部主席史蒂文戈登醫學博士說，面罩提供了另一層保護，可以防止進一步傳播。不過美國疾病預防中心（CDC）提醒面罩也不應被視為口罩的替代品。

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面罩凹折損壞　重新更換不使用

史蒂文戈登醫學博士說，面罩是由圍繞面部彎曲的塑料、有機玻璃面板以及適合的鬆緊帶所組成。為了能在配戴時得到絕佳的保護，配戴時應超過下巴並圍繞臉部兩側，且額頭和面板間不應有任何縫隙。根據CDC提醒，面罩不應被視為口罩的替代品，CDC建議可以戴上一次性的面罩，至於面罩的使用期限，CDC指出，若是使用非一次性面罩無凹折、損壞或破裂時，則可以反覆地使用它，若是已損壞，請不要嘗試修理，並勤於更換，或大量購買一次性面罩。

回家清潔面罩後　減少染疫風險

請戴上口罩降低感染COVID-19的風險，回家後一定要確實做好清潔。首先將面罩浸入溫的肥皂水中，去除所有表面的污染物，接著再用軟海綿或布輕柔地清潔表面，最後再用超細纖維的棉毛巾沖洗，輕輕地擦乾面罩。另外，也可用抗菌濕巾清潔面罩，但要注意很可能會有殘留物。或者也可使用70%異丙醇濕巾進行消毒，但是不建議以清潔窗戶或家用清潔劑來清潔，刺激性清潔劑很可能會損壞它。 

選用中性清潔劑　擦拭面罩內外處

如果面罩製造商有說明禁止的清潔方法，CDC建議採取以下步驟：首先，戴手套後盡可能選擇中性清潔劑或清潔濕巾來擦拭面罩內部。其次，再選擇浸有消毒液的濕巾或乾淨的布來擦拭面罩的外部，以去除殘留物。再者，將面罩放置陰涼處，自然風乾後，最後摘下手套，完成手部清潔，如此才能確保面罩的防護能力。



資料來源：健康醫療網 如何佩戴和清潔面罩？　這樣做落實日常防護

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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