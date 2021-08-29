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乳房全切除能阻止乳癌復發？　研究：復發率與局部切除無異

乳房全切除能阻止乳癌復發？　研究：復發率與局部切除無異
乳房全切除能阻止乳癌復發？　研究：復發率與局部切除無異

健康醫療網

2021-08-29 15:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】許多乳癌的病患認為將乳房完全切除是否就不會再復發，其實根據臨床研究指出，早期乳癌病人在接受局部乳房切除手術，加上全乳放射治療後，無論在局部復發率或長期存活率都與全乳切除差不多。台中榮總放射腫瘤部一般放射腫瘤科主任葉慧玲指出，所謂全乳放射治療其實是切除病灶手術之後的預防性治療，因此如何縮短時間、精準對位、妥善保護週邊器官才是治療過程最重要的。

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傳統治療耗時長　患者易受副作用困擾

在傳統放射治療上，需耗費五至六星期，治療期間病患容易感到疲倦、局部灼熱感、搔癢、皮膚乾燥脫屑、乳房皮膚顏色變深等副作用。葉慧玲主任表示，目前針對低復發風險的早期乳癌病人已有新式放射治療可取代，包括組織間近接放射治療或電腦刀體外放射治療，治療於五天完成，只需照射照射腫瘤切除後的部位和一至兩公分的周邊組織。

新式放射治療副作用少　治療後更提升美觀度

葉慧玲主任提及，新式放射治療不僅輻射劑量比傳統全乳放射治療減少許多，也降低副作用機會，其中電腦刀體外放射治療在皮膚放射反應後，幾乎看不出來有明顯疤痕，也讓多數病患有不錯的美觀滿意度，不過哪種治療最適合乳癌患者，還是得由醫師根據病人的年齡、疾病分期和對治療方式的了解度、認同度等狀況來評估。

治療前應先經醫師評估　找出合適治療乳癌方式

低復發風險的早期乳癌病人無論是接受傳統全乳放射治療、低分次全乳放射治療或加速部份乳房放射治療(APBI)，病人的局部復發率或長期存活率都差不多。葉慧玲主任強調，最大的差異在於治療療程的長短、治療過程的副作用以及使否需要額外自費等情況，病人在接受任何治療前都可先諮詢專業醫師評估。



資料來源：健康醫療網 乳房全切除能阻止乳癌復發？　研究：復發率與局部切除無異

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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