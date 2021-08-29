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在傳統放射治療上，需耗費五至六星期，治療期間病患容易感到疲倦、局部灼熱感、搔癢、皮膚乾燥脫屑、乳房皮膚顏色變深等副作用。葉慧玲主任表示，目前針對低復發風險的早期乳癌病人已有新式放射治療可取代，包括組織間近接放射治療或電腦刀體外放射治療，治療於五天完成，只需照射照射腫瘤切除後的部位和一至兩公分的周邊組織。
新式放射治療副作用少 治療後更提升美觀度
葉慧玲主任提及，新式放射治療不僅輻射劑量比傳統全乳放射治療減少許多，也降低副作用機會，其中電腦刀體外放射治療在皮膚放射反應後，幾乎看不出來有明顯疤痕，也讓多數病患有不錯的美觀滿意度，不過哪種治療最適合乳癌患者，還是得由醫師根據病人的年齡、疾病分期和對治療方式的了解度、認同度等狀況來評估。
治療前應先經醫師評估 找出合適治療乳癌方式
低復發風險的早期乳癌病人無論是接受傳統全乳放射治療、低分次全乳放射治療或加速部份乳房放射治療(APBI)，病人的局部復發率或長期存活率都差不多。葉慧玲主任強調，最大的差異在於治療療程的長短、治療過程的副作用以及使否需要額外自費等情況，病人在接受任何治療前都可先諮詢專業醫師評估。
資料來源：健康醫療網 乳房全切除能阻止乳癌復發？ 研究：復發率與局部切除無異
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