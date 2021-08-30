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其實糖尿病照護不良不僅增加染疫機率，也提高住院後死亡風險。葉乃誠醫師解釋，糖尿病友若長期處於高血糖的狀態下，就容易出現血栓、免疫力下降等狀況，而新冠病毒正會促使發炎、血栓反應，並導致胰島素阻抗增加，甚至胰島ß細胞分泌胰島素功能下降，進一步導致血糖惡化，惡性循環。
外在因素難掌控 糖友首要就是穩定病情
葉乃誠醫師說明，糖尿病族群一旦染病重症入加護病房風險為非糖尿病人的2.8倍，死亡率高了8倍，事實上，這些風險都與平時控制血糖狀態息息相關。其實，面對外在因素在無法操之在己的情況，能掌控的只有糖友自己，因此除了藥物控制、規律回診外，維持規律的生活、定時定量飲食、適度運動也是穩定病情的關鍵。
糖友隔離或染病期間 需注意血糖並補充水分
此外，糖友血糖狀態需要客觀數據，這時就可藉由血糖機幫助，讓病友不需來醫療院所的情形，就能準確知道自己血糖狀態。葉乃誠醫師提及，第2型糖尿病及第1型糖尿病友酮酸中毒風險都較高，尤其新冠病毒更易加重酮酸中毒風險，因此若隔離或染病期間，除了解酮酸中毒的症狀，也要注意血糖且適時補充水分，且可在醫療團隊建議下，適時隨血糖高低調整胰島素劑量，面對後疫情時代，糖友更要懂得控制血糖，善用工具及遠距醫療、衛教的資源，為自己健康把關。
資料來源：健康醫療網 後疫情時代糖友如何自我照護？ 善用工具掌握血糖是關鍵
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