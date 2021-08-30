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後疫情時代糖友如何自我照護？　善用工具掌握血糖是關鍵

後疫情時代糖友如何自我照護？　善用工具掌握血糖是關鍵
後疫情時代糖友如何自我照護？　善用工具掌握血糖是關鍵

健康醫療網

2021-08-30 11:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】國內本土新冠疫情爆發後，染病及死亡個案中不乏有慢性病友，其中糖尿病更名列其中，但部分糖尿病病友在防護疫病同時，卻忽略了本身慢性病照護的基本功。奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫師葉乃誠指出，許多病友因擔憂赴醫療院所有染疫風險，反而延後拿藥、不規則用藥，導致疫病一段時間後，常看到急性併發症拖到嚴重時才送至急診的案例。

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糖尿病照護不良　恐增加染疫風險　

其實糖尿病照護不良不僅增加染疫機率，也提高住院後死亡風險。葉乃誠醫師解釋，糖尿病友若長期處於高血糖的狀態下，就容易出現血栓、免疫力下降等狀況，而新冠病毒正會促使發炎、血栓反應，並導致胰島素阻抗增加，甚至胰島ß細胞分泌胰島素功能下降，進一步導致血糖惡化，惡性循環。

外在因素難掌控　糖友首要就是穩定病情

葉乃誠醫師說明，糖尿病族群一旦染病重症入加護病房風險為非糖尿病人的2.8倍，死亡率高了8倍，事實上，這些風險都與平時控制血糖狀態息息相關。其實，面對外在因素在無法操之在己的情況，能掌控的只有糖友自己，因此除了藥物控制、規律回診外，維持規律的生活、定時定量飲食、適度運動也是穩定病情的關鍵。

糖友隔離或染病期間　需注意血糖並補充水分

此外，糖友血糖狀態需要客觀數據，這時就可藉由血糖機幫助，讓病友不需來醫療院所的情形，就能準確知道自己血糖狀態。葉乃誠醫師提及，第2型糖尿病及第1型糖尿病友酮酸中毒風險都較高，尤其新冠病毒更易加重酮酸中毒風險，因此若隔離或染病期間，除了解酮酸中毒的症狀，也要注意血糖且適時補充水分，且可在醫療團隊建議下，適時隨血糖高低調整胰島素劑量，面對後疫情時代，糖友更要懂得控制血糖，善用工具及遠距醫療、衛教的資源，為自己健康把關。



資料來源：健康醫療網 後疫情時代糖友如何自我照護？　善用工具掌握血糖是關鍵

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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