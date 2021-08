特企／《WOTV FFBE》X《FFVII REMAKE》聯動活動正式開跑

《WOTV FFBE》X《FFVII REMAKE》聯動活動正式開跑!登入免費送蒂法!





今 (2021/8/26) gumi Inc.對外宣布,由發行商SQUARE ENIX®以及其合作夥伴開發商gumi Inc.聯手推出的超人氣策略RPG手機遊戲《WAR OF THE VISIONS™ FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS®》國際版(以下簡稱《WOTV FFBE》國際版),與廣受好評的動作RPG遊戲《FINAL FANTASY® VII REMAKE》(以下簡稱《FFVII REMAKE》)的聯動活動正式啟動!即日起至10/6活動時間結束止,除了玩家喜愛的多位《FFVII REMAKE》代表性人物,已經加入《WOTV FFBE》的世界中以外,還有一系列期間限定的全新活動與豪華獎勵等著玩家!此外,於活動期間登入遊戲,即可免費獲得『蒂法』,喜愛的粉絲千萬不可錯過!





《FFVII REMAKE》活動兵員參戰!





稀有度UR的《FFVII REMAKE》傳奇英雄,包含『克勞德』與『蒂法』(遊戲現已實裝),以及『巴雷特』跟『艾莉絲』(預計於9/1活動時間開始起現身於遊戲中),已經踏上冒險的征途,立即透過新的精選召喚,邀請這些期間限定兵員加入您的隊伍!





玩家所鍾愛的《FFVII REMAKE》角色們,已經化身為《WOTV FFBE》世界中的稀有度UR兵員!於戰鬥中,他們是您最堅強的夥伴,幫助您迎戰所有未知的挑戰!『克勞德』可以發動強大的「凌空破」的極限技,破壞減輕物理傷害的屏障&3回合大幅降低目標的暴擊閃避率後造成傷害(大)。『蒂法』可以發動強大的「倒掛金鉤組合拳」的極限技,對目標造成傷害(大)&一定機率施加眩暈。使其無法進行任何行動2回合。





此外,『巴雷特』可以發動強大的「壞滅」的極限技,對目標連續造成2次傷害(大)&一定機率施加混亂。使其3回合內無法操作,且攻擊時不分敵我。『艾莉絲』可以發動強大的「治癒微風」的極限技,恢復範圍內己方隊員的HP(大)&提升防禦3回合。





更多精彩的《FFVII REMAKE》新內容





• 「FFVII REMAKE聯動紀念登入獎勵」:為慶祝此次聯動活動,於活動期間只要登入遊戲,即可獲得《FFVII REMAKE》活動兵員『蒂法』!每日登入還可輕鬆獲得最多共「2,500幻導石」,以及可用來強化與覺醒『克勞德』與『蒂法』的兵員碎片,與其他豪華獎勵。





• 社群活動「WOTV FFBE聯動活動」:只要於官方社群頻道,針對指定的聯動活動影片進行回應,所有玩家皆可獲得相當可觀的遊戲報酬!於活動時間截止當下,官方將統計影片投稿的總回應數,於活動結束後發送對應的報酬給全玩家。準備好參加《WOTV FFBE》最新的社群活動了嗎?立即前往官方Facebook粉絲團對聯合活動影片按讚吧!更多關於「WOTV FFBE聯動活動」的活動詳情與獎勵內容,請參閱官方社群頻道,以及遊戲內公告





關於《WOTV FFBE》國際版





《WAR OF THE VISIONS FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS》國際版是一款免費手機遊戲(遊戲內購道具制),玩家可於App Store、Google Play的App商店下載遊戲。國際版同時支援繁體中文、英文、法文、德文、西班牙文、韓文等六國語言。此外也同時支持英語與日語兩種配音。





【關於FINAL FANTASY Portal App】





立即下載免費的《FINAL FANTASY Portal App》!本作將提供您最新及最完整的「FINAL FANTASY」消息,以及獨家宣傳影片與開發團隊專訪等情報。透過登入您的Square Enix帳號,您將可以進行簽到累積積分,以兌換多種不同的獎勵。此外,您還可於此APP中重溫遊玩《FINAL FANTASY VIII》中的經典的卡牌遊戲《Triple Triad》。





【關於 gumi Inc.】





gumi Inc.(東京證券交易所代碼:3903)總部於2007年在日本成立,是一家領先全球的手機遊戲發行商和開發商,在新加坡、台灣,和美國設有海外據點。至今已對全球發行數款遊戲,包括人氣RPG手機遊戲《為了誰的鍊金術師》等,並獲得卓越的成功!於2016年,gumi與合作夥伴成立「The Venture Reality Fund」矽谷投資集團,專注於投資種子階段和早期的擴增實境和虛擬實境新創公司,旗下VR孵化器子公司,包含「Tokyo XR Startups」、「Seoul XR Startups」和「Nordic XR Startups」等,腳步已拓展至全球。接著於2018年,成立區域鏈技術與加密貨幣的投資基金「gumi Cryptos」。為了朝「透過革命性娛樂產品來改變世界」的目標邁進,於手機、AR和VR多平台領域,皆有數款的發行與開發作品,不間斷持續進行中!





【關於 Square Enix Inc.】





Square Enix, Inc. 隸屬於SQUARE ENIX集團,致力於SQUARE ENIX、EIDOS® 和 TAITO® 的品牌娛樂內容於美國的開發、發行、經銷與智慧財產授權。SQUARE ENIX集團擁有全球領先的數位娛樂產品開發工作室,如IO Interactive™、 Crystal Dynamics®與 Eidos Montréal,以及高價值的智慧財產作品:包含已於全球銷售超過一億六千三百萬份的《FINAL FANTASY》;於全球銷售超過八千三百萬份的《勇者鬥惡龍 ®》;於全球銷售超過八千四百萬份的《古墓奇兵®》;以及不朽傳奇的《太空侵略者®》。Square Enix, Inc.為Square Enix Holdings Co., Ltd.在美國的獨資子公司。





