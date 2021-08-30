COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

腎衰竭=喪失腎臟功能？　專科醫告訴你真相

腎衰竭=喪失腎臟功能？　專科醫告訴你真相
腎衰竭=喪失腎臟功能？　專科醫告訴你真相

健康醫療網

2021-08-30 13:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】急性腎衰竭引發原因又分為腎前性、腎性，及腎後性，其中腎前性包括敗血症造成的低血壓、腹瀉，或其他原因造成的脫水、心臟衰竭等，腎性則是腎毒性藥物、腎絲球腎炎等，而腎後性則多由泌尿道阻塞引起。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任指出，並非所有急性腎衰竭都需緊急透析治療，若未危及生命或造成其他器官衰竭，則可先了解病因，除非已經影響生命，就需考慮短期透析，避免其他器官惡化。

我是廣告 請繼續往下閱讀
腹膜透析治療急性腎衰竭　患者術後脫離洗腎命運

一名76歲老翁，因脊椎感染造成膿瘍導致食慾不振，後續因敗血性休克被送往急診，到院時發現血液中尿素氮、肌酐酸飆高，確診為敗血症引起急性腎衰竭，且恐出現危及生命的代謝性酸中毒，因此緊急接受腹膜透析矯正治療，所幸治療後四天已脫離洗腎，一週後也成功拔除腹膜透析導管。

急性腎衰竭及早確診　有機會恢復腎功能

當時老翁的家屬聽聞是腎衰竭，一度擔憂父親是否會喪失腎臟功能，需終身透析。林軒任主任說明，急性腎衰竭與慢性腎衰竭不同，急性腎衰竭若能及早診斷找出病因，對症治療就有機會能回復或脫離透析，尤其在過去緊急透析治療上，都以血液透析為主，主要因短期血液透析的導管為雙腔靜脈導管，置放快速且能立即使用，但若患者進入長期透析，需要放希克氏管及動靜脈廔管，必須再進行透析導管置放手術。

出現急性腎衰竭　把握黃金治療期避免造成遺憾

但目前已能藉由床邊腹膜透析植管方式，不僅僅需局部麻醉且能快速置放腹膜透析導管，即使患者日後需長期透析，也不須另外置放導管，原有導管即可終身使用，若患者腎臟功能恢復也能直接拔除。林軒任醫師提醒，一旦出現急性腎衰竭時，務必要把握治療黃金時間，千萬別拒絕洗腎，改採以偏方治療，以免造成終身得洗腎遺憾。



資料來源：健康醫療網 腎衰竭=喪失腎臟功能？　專科醫告訴你真相

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

繼續作答
即時
推薦閱讀