資深法律資料庫「法源」　疑遭侵權引議論

國內老牌法律資料庫業者「法源法律網」，疑似遭新生代的同行業者「七法股份有限公司（Lawsnote）」侵犯著作權，8月初七法公司遭檢警搜索、查扣證物，並約談公司負責人和主管多人。雖然雙方對此事都相當低調，但由於都在法界，其相關服務也有不少業界人士使用，引起法律業界的諸多議論。
財經中心/綜合報導
2021-08-30 20:06:25
「法源法律網」成立於1991年，主要業務是建置「法學資料庫」、發行「法源法學資料查詢系統」，另外，該公司也與國內大多司法機關合作建置資料系統，是目前國內市占率最高的法律資料庫及法律相關查詢系統業者。
遭控侵權的七法公司，則是成立於2016年，營業項目主攻線上法學搜尋服務。
8月初，新北地檢署以七法公司涉嫌侵害法源法律網著作權為由，指揮新北市刑大赴七法公司進行搜索，查扣的資料中發現，七法公司的搜尋引擎部分引用的資料，疑似直接連結到法源，且有的資料來源，可能直接「Copy」法源內容，已涉嫌侵害法源的「編輯著作權」。檢警後續約談七法公司的負責人及主管，並製作筆錄。
單純就案件本身來看，其實是相當單純的著作權法糾紛，即使在法律業界也並非首例。只不過，由於法源法律網及七法公司的搜尋系統，在法界及律師業界，各有使用者，才引起法界的矚目與重視。
至於這場法律資料庫的法律之戰，會有什麼樣的後續發展，還有待進一步觀察。