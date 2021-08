台灣援外60年　綠委籲：外交部應爭取更多資源投入援外

為加強我國援外機制透明性,並促進公私部門協力投入援外工作,民進黨立委邱志偉、許智傑今(31)日共同召開「台灣援外60年 願景陳舊要改變」記者會,呼籲外交部依據我國目前援外指導方針,制定新版援外政策白皮書,並由行政院建立援外政策協調專責單位,強化跨部會援外機制量能。

去年全球疫情爆發之初,我國因抗疫得宜,透過政府結合民間組織及企業的慷慨善行,在短時間內籌措提供我國友邦及友好國家所需的防疫物資,以實際行動支持「台灣不但能幫忙,而且正在幫忙」(Taiwan can help, and Taiwan is helping)的理念,主動協助友邦及友好國家抗疫。而今年在我國陷於缺乏疫苗之困境時,受援國家紛紛對台灣捐贈疫苗當作回報。

邱志偉表示,前天我國剛收到捷克捐贈的3萬劑莫德納疫苗,正是緣於台捷雙方在去年4月1日共同簽署「台捷防疫合作聯合聲明」,台灣陸續捐贈捷克超過百萬片口罩,及口罩機等防疫醫療物資後,捷克對我國的回報。

邱志偉強調,現今援外工作已跳脫過去「單方捐贈、一方受益」之模式,轉變成以「對等雙向、互惠雙贏」的新思維框架,我國以公私協力方式開展「口罩外交」就是一個很好的例子。從去年台灣提供抗疫物資,到今日收到國際的疫苗援助,都再次印證,台灣貢獻國際的良善力量,已成為一股「善的循環」,同時更加凸顯我國援外工作的重要性。

邱志偉表示,近期國產疫苗捐助友邦之爭議,讓民眾質疑援外政策的必要性,其實都源於外交部沒有事先確立國產疫苗援外機制,包含援外決策流程為何及援外相關預算透明性不足,因而引起不必要之詬病。外交部應爭取更多預算及資源投入援外工作,除提升預算「量」,亦須同步優化人才「質」的面向。

邱志偉針對強化我國援外機制提出四點訴求。首先,外交部應盡速根據目前援外原則及政策主軸重新制定新版援外政策白皮書,另外也應建立短中長期援外目標與具體執行策略,並仿效美日韓援外作法針對「個別國家」提出開發協力重點;第二,應建立行政院層級援外政策協調專責單位;第三,公私協力機制的建置應更完善;第四,目前我國以雙邊援助為主要工作項目,未來應拓展多邊援助模式,尤其以推動台美日援外合作機制為優先,透過三國合作加強援外量能,並同時提升新南向之政策成效。

邱志偉也呼籲,第76屆聯合國大會將於9月14日在紐約聯合國總部開議,中華民國退出聯合國後,台灣遭聯合國體系排除多年。為增進實質參與,降低政治性,外交部應順勢加強宣傳我國援外成果,除了符合外交部「務實、專業、有貢獻」的推案原則,亦能增加台灣國際能見度,邱志偉也提出「Taiwan is helping, and Taiwan can help more」的口號,希冀外交部能把握住目前有利局勢,多元行銷台灣。

許智傑則以去年「口罩外交」為例,他指出台灣在疫情爆發、全球陷入口罩荒之際,持續提供口罩、防疫物資給疫情嚴重國家,成功提升臺灣的國際能見度,讓世界看見Taiwan can help,這就是台灣援外工作的成果與意義之所在,也是台灣作為國際社會的一員,所應盡的國際責任。

許智傑也提及,我國過去60幾年援外工作所累積的友台聲量,並且近一年多以來因口罩外交及防疫成績,累積出亮眼的國際能見度,都讓許多國家公開呼籲應讓台灣參與國際組織、國際社會,聯合國大會即將在9月中開議,期待這些聲音能成為台灣未來加入聯合國堅實的基礎。