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有鑑於新冠疫情造成的死亡人數眾多，經常有各種治療偏方流傳，有些人不免尋找未經食品和藥物管理局批准或授權的非常規治療方法，即使沒有足夠的支持數據。美國前總統川普也曾吹捧羥氯喹，於今又傳出抗寄生蟲藥物伊維菌素有效治療的說法，雖該藥物曾對抗河盲症等熱帶疾病獲得2015年的諾貝爾獎，獸醫也用它來預防心絲蟲和治療動物的寄生蟲感染。
根據考科藍（Cochrane）指出，伊維菌素是一種用於治療寄生蟲的藥物，包括動物的腸道寄生蟲和人類的疥瘡。實驗室的測試表示，伊維菌素可以減緩 COVID-19（SARS-CoV-2）病毒的複製，但在人體中需使用大劑量才得以達成此效果。不過醫療監管機構尚未批准將伊維菌素用於COVID-19，僅可用於經過良好設計的研究，來評估潛在療效。
誤用危害 很可能會造成嚴重傷害
美國FDA提到，伊維菌素製劑被批准以非常特定的劑量治療某些寄生蟲，並且有用於頭蝨和紅斑痤瘡等皮膚病的局部製劑。但是伊維菌素並非抗病毒藥物，大劑量服用是危險的，且動物用伊維菌素不同於人用伊維菌素，大型動物如馬和牛，藥物通常是高度濃縮的，高劑量可能對人類來說是劇毒。
此外，在藥物審查方面，不僅審查藥物活性成分的安全性和有效性，還審查非活性成分。在動物的伊維菌素製片中發現許多非活性成分未針對人體使用進行評估，或許其包含的數量比人們使用的數量要多。在某些情況下，非活性成分不知將如何影響它在人體中的吸收。
症狀嚴重 神經系統、癲癇發作、昏迷和死亡
密西西比州毒物控制中心表示，最近當地接獲至少有70%的與伊維菌素來電者表示服用從牲畜供應商店或通過在線市場購買的牲畜或動物製劑，其中有85%的來電者都有出現皮疹、噁心、嘔吐和腹痛輕微症狀，嚴重甚至可能會有神經系統疾病、癲癇發作、昏迷和死亡等危險。
雖然世界各地有小型試驗來測試伊維菌素對冠狀病毒的療效，它也被批准用於其他疾病，但專家警告人們不要任意服用藥物來治療。如果服用未經批准的藥物是非常危險的，伊維菌素也是如此。
資料來源：健康醫療網 伊維菌素勿自行使用 驅蟲藥片未經批准用於COVID-19治療
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