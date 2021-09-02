可愛風再起! Hyundai Casper微休旅預計本月於韓國開放預購

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Hyundai Casper車長僅3,595mm，搭配2,400mm軸距讓整個身形看起來相當小巧，短小的身形比例相當適合以圓潤輪廓詮釋以吸引眼球目光，首先在車頭部分依舊採Hyundai近幾年慣用的分離式車燈設計，位於下方的頭燈及進風口採並列的四圓型組合，搭配多色選擇的網狀形水箱罩讓面容呈現出極為可愛的視覺效果。
車側則透過將輪拱鈑件向外擴大並加入防滾石塑料材質，同時加高底盤距地高度及裝上擋泥板及車頂架後藉以營造更多的越野氣息，輪圈同樣以圓潤的長橢圓造型來搭配整體的協調感，車尾則與前方呼應以網格狀LED尾燈及整合式圓型方向燈及霧燈作為最終收尾。
目前原廠尚未公布內裝與動力規格，但猜測與i10、Kia Picanto採用相同的K1平台打造，動力應同樣會採用1.0 MPI自然進氣引擎與1.0 T-GDI渦輪增壓引擎兩款，前者最大輸出為75匹馬力後者為99匹馬力，具備5速手排及5速自排兩種變速選擇，由於定位為都會用車因此驅動系統預計將只有前驅選項，據外媒報導Casper預計在9/15於韓國開放預購並規劃第四季交車，最近幾週應會有更多訊息釋出，有沒有機會引進國內將持續為讀者們密切追蹤!