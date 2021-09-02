減醣、間歇性斷食哪個容易瘦？營養師教６招這樣吃更好瘦！

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想瘦身，該減醣還是該斷食？
減醣飲食是一種相對簡單、易達成的飲食方式，只要稍微調整營養素比例，就能達到維持體重的效果，也適合大部分的人長期執行。很多人誤以為減醣飲食等同於完全不能吃澱粉，或是害怕吃碳水化合物，其實碳水化合物本身並沒有罪，它對身體而言仍是很重要的營養素，只是現代的人普遍都食用過量。
減醣飲食是適量地減少碳水化合物的攝取，造成的熱量缺口就用其他營養素補足，所以也並不是少吃，而是調整各營養素攝取比例，較不容易因為攝取高碳水化合物，而造成血糖波動過大、讓飢餓感明顯，對於控制血糖與體重有很大的幫助。
不管你想選擇減醣飲食或是間歇性斷食，只要執行方向正確，都能達到瘦身效果。甚至你可以視自身情況與需求，結合兩種飲食法，在168斷食的進食期間，搭配上減醣，將原本的碳水化合物的攝取分量減少。不過，不管以哪種方法，都必須以原型食物為主，並均衡攝取各類食物才是健康瘦身的關鍵。
「減醣飲食」該如何執行才會瘦？
執行減醣飲食時，不只是單純減少碳水化合物就好，還必須考量營養均衡，並達到人體所需的總熱量，掌握以下幾個大原則，不管是進行減醣飲食或168斷食，都很適用。
避免精緻糖
精緻糖是最容易影響我們胰島素恆定的食物，所以想要有效瘦身，應盡可能避免攝取精緻糖，像是含糖飲料、甜點以及加工品等。
澱粉減量吃
平常吃的主食類，像是白飯、麵條、麵包的食用量要減少20 ∼40%，原本吃一碗就改成吃七分滿。要特別注意的是，雖然原則是要減少分量，但不要完全不吃，因為碳水化合物還是人體最容易利用的能量來源。另外，也盡量挑選全穀根莖類來當作主食，因為其中多了礦物質、維生素B群等，能夠幫助營養素代謝，也富含膳食纖維，可以增加飽足感。
多吃好蛋白
補充優質蛋白質是非常重要的，豆類、蛋類、魚類、肉類等，雞腿、豬肉、牛肉等都屬於好的蛋白質，可以適量攝取，不必局限於低脂肉類。如此一來，減醣也能夠吃得開心，不會因為限制太多而感到痛苦。
蔬菜要吃夠
蔬菜是熱量低且富含膳食纖維等營養素的食物，能夠增加飽足感，可以多選擇醣分含量低的食材，像是黃豆芽、青江菜、綠櫛瓜、青花菜等。要注意的是，有些根莖類蔬菜的澱粉含量高，像是南瓜、馬鈴薯、芋頭等，需視為主食，控制食用分量。
水果一天兩拳頭
大多數的水果都富含碳水化合物，應注意食用分量，一天吃兩個拳頭大的體積為限，也可以選擇一些醣分含量較低的水果，像聖女番茄、土芭樂、百香果、哈密瓜、香瓜，減少醣分攝取量。
選擇好油脂
選擇好的油脂來源，能讓減醣飲食順利進行。減少碳水化合物時，仍要吃進足夠熱量，像是堅果就是很好的油脂來源，富含多種營養成分。選擇好的食用油，並且輪流替換不同種類，或是也可以從適量堅果中補充，一天至少需要攝取約 15 公克（一湯匙）。
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