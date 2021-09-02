常關節疼痛或喀喀響？醫：３症狀留意退化性關節炎找上門！

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盧泰潤醫師表示，關節是硬骨和硬骨的交接處，中間會墊有軟骨作為緩衝，以避免活動時硬骨衝擊彼此或摩擦耗損。當隨著年紀、使用不當、使用過度等因素，便會使得軟骨不斷耗損，進而可能出現裂縫、凹陷、潰瘍，甚至硬骨裸露於軟骨之外等情況，失去緩衝功能，提升了人體活動時使得關節發炎的機率，漸漸形成退化性關節炎。
也因為退化性關節炎是一種退化的現象，因此主要的好發族群為中老年、年長者族群，但也不僅限於此。例如肥胖者就有可能因為體重壓迫關節的力道較大，增加軟骨的耗損。另外O型腿、X型腿也因為以結構異常，活動時也較容易耗損。而像是運動員等族群，同一關節處不斷的受傷、高度使用，也有較高的機率出現退化的情形。而長期不動也容易出現關節退化的情況，這在上班族、低頭族相當常見。
退化性關節炎主要３症狀，發現後早改善避免惡化！
盧泰潤醫師指出，退化性關節炎常見發作於手、膝蓋、髖關節３個部位，其他部位也可能發生。膝蓋和髖關節主要是因為屬於乘載身體重量的負重關節，因此也較容易磨損，而手部關節則是因為使用的頻率相當高，退化情況也會較為明顯。
盧泰潤醫師說明，退化性關節炎從患部的外表來看，不會有其他關節炎的「紅、腫、熱」的症狀出現，最主要的不適就是關節疼痛。症狀初期較不明顯，僅在活動時會感覺到極細微的疼痛與不適，但久而久之便會愈加明顯，甚至連休息的時候都會感到疼痛，嚴重影響到生活，造成患者生活上諸多不便及困擾。
除此之外，退化性關節炎的症狀也會出現關節僵硬，此情況大多出現於剛睡醒或長時間靜止並恢復活動狀態的時候，不過此情形通常不嚴重，一般而言過幾分鐘就會漸漸消失。另外也會有「骨擦音」的現象，也就是像折手指、伸懶腰等情況時，關節處會發出的「喀喀」的聲音。
退化性關節炎為退化現象，故以「潛伏發作」進展，也就是慢慢地出現，患者一般而言很難明確指出確切發作的時間點。換言之，當發現時通常已經有一段時間，該注意保養甚至治療了。
４招改善退化性關節炎，醫：更要多活動！
盧泰潤醫師指出，退化性關節炎在治療上會以消炎、止痛進行，先以口服藥物進行治療，若治療無效，則可考慮以注射藥物的方式進行治療，如類固醇、玻尿酸等。若注射藥物也無法改善，接下來便會考量是否開刀治療。除了前述三種治療以外，民眾日常的生活型態也是相當重要的一環，通常患者多熱敷患處、妥善減重，多半可獲得明顯的改善。
值得注意的是，不少民眾認為出現退化性關節炎後，應多加休息避免活動，對此盧泰潤醫師表示，其實更應該適度活動才是。患者應適度的多活動，藉由增加肌肉對骨骼、關節的保護，以打破關節不斷耗損的惡性循環。反之，長期不動往往將會加速退化的進程，提醒民眾多加留意。而每個關節處適合的運動方式有所不同，若有需要，可尋求醫師、物理治療師等專業指導及協助。
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