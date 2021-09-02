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神車 GP125「全民同價42,800元」助攻！KYMCO 8 月銷量奪冠

▲ 神車 GP125「全民同價42,800元」助攻！KYMCO 8 月銷量奪冠
▲ 神車 GP125「全民同價42,800元」助攻！KYMCO 8 月銷量奪冠

2GameSome - 有車賞

2021-09-02 17:25:00

台灣機車市場八月總市場銷量達 66,603 台接近疫情前今年單月最高峰 3 月 70,753 台。KYMCO 光陽工業仍以 19,484 台領牌數稱霸群雄，銷售量大贏一路纏鬥的 SYM 三陽 18,347 台，八月 29.3% 市佔穩坐龍頭，全年度以 30.53% 市佔居冠，是唯一車廠站上市佔率 30% 的機車業者。

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除了買氣大幅回升，KYMCＯ 暸解疫情重創國民經濟，民眾傾向購買實用划算型的機車款式，故率先響應政府更早推出振興方案體貼消費者輕鬆購車，KYMCO 率先宣布「國民神車 GP 125」全民同價 42,800 元振興優惠，因此國家六期環保 GP125 銷量飆漲 161.9%，國家七期環保 GP 125 爆升 256.5%，六期與七期都是國家認證的新環保機車，買氣熱烈大回籠，也帶動 KYMCO 光陽全車系銷售力道，衝出 45% 成長率，傳統淡季不淡，機車旺季銷售戰提前開打！

KYMCO 22 連霸之路受零件原物料與貨運失衡之苦  

全球晶片荒、關鍵零件短缺與斷鏈危機，機車製造業者深受考驗。KYMCO 光陽集團執行長柯俊斌表示，光陽盡全力積極調度與生產調整配置來滿足市場需求，今年 1~8 月已累積超過 14 萬銷售台數，雖穩居第一但仍比不上去年疫情前的成績。在產銷因外界因素失調，不過在品牌信任度與強大的銷售網堅持之下，再度穩坐冠軍，順利邁向連續 22 年台灣機車銷售總冠軍之路。

瞄準旺季  KYMCO 油電車款大發功  摩拳擦掌開催年度超強優惠

迎接一年一度中秋前後的開學季購車高峰，KYMCO 光陽也特別體恤疫情期間受到影響的莘莘學子與消費者，以最優惠的價格來購買實用型車款，全民同價優惠活動凡購買 GP 125 就送最高購車金 6,000 元，汰舊換新最低價 42,800 元（限七期鼓煞 SJ25ZB/六期鼓煞 SJ25KS）。KYMCO 更針對集團品牌 Ionex 電動機車推出多項購車優惠，9/1 起光陽加碼 4,800 元，全台 i-One 汰舊換新最低只要 46,000元（建議售價 66,800 元，光陽補助 4,800 元，以南投縣汰舊換新 16,000 元為例），運動街跑 S7 汰舊換新最高補助達 30,500 元（光陽加碼補助 6,500 元，以南投為例搭配汰舊換新 24,000 元）。相關費用資訊與優惠內容或訂正訊息，以官網公告為準。

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