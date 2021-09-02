▲ 神車 GP125「全民同價42,800元」助攻！KYMCO 8 月銷量奪冠

我是廣告 請繼續往下閱讀
KYMCO 22 連霸之路受零件原物料與貨運失衡之苦
全球晶片荒、關鍵零件短缺與斷鏈危機，機車製造業者深受考驗。KYMCO 光陽集團執行長柯俊斌表示，光陽盡全力積極調度與生產調整配置來滿足市場需求，今年 1~8 月已累積超過 14 萬銷售台數，雖穩居第一但仍比不上去年疫情前的成績。在產銷因外界因素失調，不過在品牌信任度與強大的銷售網堅持之下，再度穩坐冠軍，順利邁向連續 22 年台灣機車銷售總冠軍之路。
瞄準旺季 KYMCO 油電車款大發功 摩拳擦掌開催年度超強優惠
迎接一年一度中秋前後的開學季購車高峰，KYMCO 光陽也特別體恤疫情期間受到影響的莘莘學子與消費者，以最優惠的價格來購買實用型車款，全民同價優惠活動凡購買 GP 125 就送最高購車金 6,000 元，汰舊換新最低價 42,800 元（限七期鼓煞 SJ25ZB/六期鼓煞 SJ25KS）。KYMCO 更針對集團品牌 Ionex 電動機車推出多項購車優惠，9/1 起光陽加碼 4,800 元，全台 i-One 汰舊換新最低只要 46,000元（建議售價 66,800 元，光陽補助 4,800 元，以南投縣汰舊換新 16,000 元為例），運動街跑 S7 汰舊換新最高補助達 30,500 元（光陽加碼補助 6,500 元，以南投為例搭配汰舊換新 24,000 元）。相關費用資訊與優惠內容或訂正訊息，以官網公告為準。