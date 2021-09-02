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Honda Motorcycle 2022 年式 CBR500R 新台幣 29,8 萬元在台上市

▲ Honda Motorcycle 2022 年式 CBR500R 新台幣 29,8 萬元在台上市
▲ Honda Motorcycle 2022 年式 CBR500R 新台幣 29,8 萬元在台上市

2GameSome - 有車賞

2021-09-02 17:25:00

Honda Motorcycle Taiwan 引進 22 年式改款 CBR500R，針對前懸吊系統升級為同 CBR650R 的 SHOWA SFF-BP 41mm 倒立式前叉，搭配 NISSIN 輻射式卡鉗前雙碟制動，正式售價為新台幣 298,000 元，共有 GP 紅、鑄劍銀以及消光黑三色，預計於 11 月開始交車。

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CBR500R 跑格滿點，挑動你的熱血

CBR500R 傳承自 1957 年搭載 Honda 第一顆 250c.c. 雙汽缸引擎的 Dream C70，再揉入新世代的科技，提供各式行駛條件下都能開心騎乘的出力特性，並著重最常被騎士使用的中低轉速域、騎乘姿勢與良好的雙腳著地性，能廣泛對應各類不同體型的騎士。不論是壅塞市區、蜿蜒山道或愜意巡航的快速道路，都能讓駕駛者恣意操作，滿足每個躍動的靈魂。

CBR500R  承襲 CBR 家族的運動跑車配置，最大馬力 50hp 在 8500 轉湧現，最大扭力 4.6kgm 則出現在 6500 轉，動力帶前導、充沛的中低轉速域輸出，讓騎士輕鬆對應台灣的用路環境。CBR500R 全車使用 LED 燈具增添整體科技感；前懸吊系統升級與 CBR650R 相同的 SHOWA SFF-BP 41mm 倒立式前叉，搭配 NISSIN 輻射式卡鉗前雙碟制動；重新設計的輪圈、水箱以及後搖臂都做了輕量化，讓操控更加靈活；握把為了運動所需的操駕姿勢設計於三角台下方，配合坐墊的騎乘三角，對應山道與城市不同的路況也能輕鬆駕馭；並結合新式5段預載可調單槍後避震與滑動離合器配備，確保路感並提升安穩性。2022 年式 CBR500R 正式售價為 298,000 元，共有 GP 紅、鑄劍銀以及消光黑三色，預計於 11 月開始交車。

*車色、規格、配備依實車為主

CBR500R規格表

車款

CBR500R

車長×車寬×車高

2,080 mm x 760 mm x 1,145 mm

油箱容量

17.1 L

軸距

1,410 mm

座高

785 mm

裝備重量

193 kg

引擎型式

水冷並列2汽缸

變速型式

往復式6

內徑 x 行程

67.0 mm x 66.8 mm

壓縮比

10.7

排氣量

471 c.c.

供油方式

PGM-FI 電子燃油噴射

最大馬力

50 hp / 8,500 rpm

最大扭力

4.6 kg-m / 6,500 rpm

前懸吊系統

SHOWA SFF-BP 41mm立式前叉

後懸吊系統

單槍避震器 預載可調整

前輪尺寸

120/70 ZR17

後輪尺寸

160/60 ZR17



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