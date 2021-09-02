▲ Honda Motorcycle 2022 年式 CBR500R 新台幣 29,8 萬元在台上市

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CBR500R 傳承自 1957 年搭載 Honda 第一顆 250c.c. 雙汽缸引擎的 Dream C70，再揉入新世代的科技，提供各式行駛條件下都能開心騎乘的出力特性，並著重最常被騎士使用的中低轉速域、騎乘姿勢與良好的雙腳著地性，能廣泛對應各類不同體型的騎士。不論是壅塞市區、蜿蜒山道或愜意巡航的快速道路，都能讓駕駛者恣意操作，滿足每個躍動的靈魂。
CBR500R 承襲 CBR 家族的運動跑車配置，最大馬力 50hp 在 8500 轉湧現，最大扭力 4.6kgm 則出現在 6500 轉，動力帶前導、充沛的中低轉速域輸出，讓騎士輕鬆對應台灣的用路環境。CBR500R 全車使用 LED 燈具增添整體科技感；前懸吊系統升級與 CBR650R 相同的 SHOWA SFF-BP 41mm 倒立式前叉，搭配 NISSIN 輻射式卡鉗前雙碟制動；重新設計的輪圈、水箱以及後搖臂都做了輕量化，讓操控更加靈活；握把為了運動所需的操駕姿勢設計於三角台下方，配合坐墊的騎乘三角，對應山道與城市不同的路況也能輕鬆駕馭；並結合新式5段預載可調單槍後避震與滑動離合器配備，確保路感並提升安穩性。2022 年式 CBR500R 正式售價為 298,000 元，共有 GP 紅、鑄劍銀以及消光黑三色，預計於 11 月開始交車。
*車色、規格、配備依實車為主
|車款
CBR500R
|車長×車寬×車高
2,080 mm x 760 mm x 1,145 mm
|油箱容量
17.1 L
|軸距
1,410 mm
|座高
785 mm
|裝備重量
193 kg
|引擎型式
水冷並列2汽缸
|變速型式
往復式6檔
|內徑 x 行程
67.0 mm x 66.8 mm
|壓縮比
10.7
|排氣量
471 c.c.
|供油方式
PGM-FI 電子燃油噴射
|最大馬力
50 hp / 8,500 rpm
|最大扭力
4.6 kg-m / 6,500 rpm
|前懸吊系統
SHOWA SFF-BP 41mm倒立式前叉
|後懸吊系統
單槍避震器 / 預載可調整
|前輪尺寸
120/70 ZR17
|後輪尺寸
160/60 ZR17
|終傳型式
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