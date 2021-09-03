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漸凍人溝通新科技！　用「腦波」就能發聲

漸凍人溝通新科技！　用「腦波」就能發聲
漸凍人溝通新科技！　用「腦波」就能發聲

健康醫療網

2021-09-03 15:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】罹患漸凍症的朱老師坐在輪椅上，開心地打招呼，看得出他講話有點吃力，嘴部肌肉正在退化，接著，他打開電腦，喇叭傳出「你好」兩個字，這是朱老師的合成聲音，除此之外，他也將能使用腦波儀，不需動用身體任何肌肉，透過腦波意念，便能和外界溝通！

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協助漸凍人表達　新科技提升對外溝通效率

由於漸凍症的病程發展，從四肢開始無法動彈，直到動口說話都成困難，僅能使用眨眼來進行溝通，針對中後期病友，在全身癱瘓甚至連眼球也不能活動。

2020年科技部前瞻司持續支持漸凍病友智慧溝通系統研發之「科技突圍計畫」，此計畫由台灣科技大學機械系劉益宏教授擔任主持人，與共同主持人臺北大學通訊工程學系江振宇副教授共同研發腦波溝通與文字轉語音系統，讓實驗室研發成果落地成產品，實際運用在漸凍病友家中，造福漸凍人在溝通的便利與溫度。

腦波溝通系統　簡易意念想像傳遞訊息

劉益宏教授研發出僅需使用簡易貼片的「腦波溝通系統」，其整合了自行開發的腦波AI解碼技術與宏智生醫的高解析度腦波儀，可在前額葉蒐集資訊，病友與家屬在操作上相當簡便，技術團隊克服腦波獨立型態需要客製化的困難，病友透過簡易的意念想像或專注，此系統便能將腦波中隱藏的訊息轉化成「是」跟「否」，也加上緊急叫人鈴功能，幫助病友面對緊急狀況能夠迅速求救。

漸凍人語音系統　客製增溝通溫度

然而，聲音是表達情感重要的方式之一，2020年漸凍人協會與臺北大學通訊工程學系江振宇副教授共同合作為病友量身打造個人化的語音合成系統，研究團隊製作專門的文本，文本包含了所有中文會發音的音節，病友照著文本唸以及錄音，考量到病友體能，從原本要錄製三小時有效語料，現在只要錄製三十分鐘。



資料來源：健康醫療網 漸凍人溝通新科技！　用「腦波」就能發聲

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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