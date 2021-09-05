面試被問「上份薪水多少」？人資曝正確回法：很多人講錯
人生工作到了一個階段後，可能因為薪資停滯不前或者想要轉換跑道而跳槽，而通常跳槽都是為了更高的薪水，但你是否發現，往往面試新公司時，人資總會拋出「你上份工作薪水多少」的問題，殺得你措手不及，也不知道該怎麼回答。對此，就有內行人解答「正確回法」，若是傻傻的回答正確數字，恐怕是跳入坑洞，該面試也可能因此搞砸。
編輯中心/綜合報導
2021-09-05 12:16:39
一名在軟體業擔任HR的網友在「Dcard」分享面試談薪資的攻略，表示應該把握幾個原則「一定要先全面調查好薪資的行情以及調薪機制，接著是設定自己可接受的最低薪資，以及期望薪資的區間值；面試的時候對於公司的獎金制度、年終獎金都要一併問清楚。」
另外在談薪的過程中，我們的期待薪資低於公司計畫核給的薪資就很可惜，建議當HR問到「你的期望薪資是多少？」時，可以先禮貌向對方反問「本職位的核薪區間是多少？公司的薪獎結構是如何？」，再綜合以上資訊提出自己的期望薪資。
而針對有網友提問，如果面試被問上一份工作「薪水是多少」時，應該怎麼回答，原PO回應「和對方告知因為公司是密薪制，只能提供區間，避免對方知道確切薪資，並且以加總薪資和獎金後除以12月來計算，說明為平均薪資，也可以告知對方這次的轉換，是設定薪資調整的幅度高於15%，如果未達這個標準就暫時不考慮這個職位」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「很受用！非常感謝」、「遇到不回答區間的HR我也會覺得很無言欸，資訊真的要平等啊」、「第一次學到不應該誠實講上一份薪水真實數字」、「薪資區間確實不是機密，是該問看看沒錯」、「之前面試的時候被問薪資，也是薪資區間回覆，所以我覺得雙方資訊對等是合理的，曾經HR路過」。（編輯：張嘉哲）