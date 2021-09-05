肉燥飯怎麼做才內行？媽教「專業8步驟」　老饕口水狂流

台灣經典平價美食小吃眾多，而香氣四溢、讓人口水直流的「肉燥飯」更是不少老饕的最愛，不過美味的肉燥飯要怎麼做才內行呢，就有一名女網友分享「專業8步驟」，貼文一出，掀起熱議。





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該名女網友在臉書《廚藝公社》發文，分享食材簡單、做法容易，在家也可以料理專業肉燥飯的做法。首先是「食材」部分，需要皮油丁、豬絞肉、薑。原PO特別提醒，皮油丁攤商都會切好賣，如果有用皮油丁就不要再加豬皮、豬油了，因為皮油就是以上兩者；另外豬絞肉的部分，要交代肉攤絞香腸洞，出肉孔大約10孔，孔越少則洞越大，肉越大，因為一般絞肉都太小，滷完都變肉末了。





接著是「調味」部分，需要準備米酒、糖、醬油、油蔥酥、水、五香粉和鹽巴。原PO說，米酒在炒肉時可以去腥、騷味；糖則是冰糖、二砂、特砂都可以，她都用冰糖加二砂；五香粉可有可無，看自己喜不喜歡，她是會加一點讓味道更有層次，但千萬別加太多，反而會蓋過其他味道。





▲原PO分享肉燥飯的做法。（圖／翻攝自《廚藝公社》）

第一，皮油丁滾水燙煮一下，讓髒水釋出去腥騷味；第二，直接撈出放入鍋子煸油；第三，把大部分的油撈出，留一些炒絞肉；第四，絞肉丟下去翻炒到半熟時，可以下一點米酒；第五，米酒下完炒一下至絞肉熟時下醬油；第六，醬油炒均勻後下糖，糖會出水所以接下來會更濕較好炒。

第七，下油蔥酥，油蔥酥下後要轉微火，因為油蔥酥會吸掉水分，變得黏稠，所以火不要太大，容易焦。這時候最少要炒15分鐘讓它入味，才不會加水後把肉的鹹味稀釋掉了。炒這個部分很重要，也是眉角所在；最後，加水後放入五香粉拌開、加鹽，小火煮滷。





▲原PO分享肉燥飯的做法。（圖／翻攝自《廚藝公社》）

貼文一出，掀起熱議，「寫的很仔細～感謝分享」、「真的很仔細啊，感謝你的分享」、「怎麼辦，好想吃」、「好邪惡，我喜歡」、「謝謝分享，看起來就超好吃」、「介紹的好詳細」、「行家」、「要流口水啦」。（編輯：郭佩蓉）



