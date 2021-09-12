婦買咖啡要求「黃金比例」！他喊太狂　網加碼超另類喝法

咖啡是許多人不可或缺的精神良伴，許多人喜歡在早晨或午後想睡覺時喝上一杯，而喝咖啡時，不少人也會搭配早餐或甜點一起享用。一名網友就在PTT透露，自己某天去買早餐時，看到一位婦人買咖啡要求「黃金比例」，讓他不禁直呼「太狂了！」對此，網友則紛紛加碼傳授「超另類喝法」。

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原PO在PTT女孩板以「

咖啡豆漿

」為題發文，他表示，自己某日早上去買早餐的時候，看到一位歐巴桑說要買咖啡豆漿，就是咖啡牛奶+豆漿，而且歐巴桑還說要「咖啡牛奶7、豆漿3的黃金比例」，讓他聽後忍不住讚嘆「這個也太狂了！」

▲咖啡是許多人不可或缺的精神良伴，許多人喜歡在早晨或午後想睡覺時喝上一杯。（示意圖／翻攝自Unsplash）

貼文一出，立刻引發網友熱烈討論，「國外很多把牛奶改成豆奶做拿鐵，豆奶比較貴有的還要加錢，覺得沒有很搭」、「很正常啊！素拿鐵不都這樣做」、「美國有很多乳糖不耐症的也是喝咖啡加豆漿或杏仁奶」、「我老公都用無糖豆漿加黑咖啡」、「星巴克就有啊。國外也很多用豆漿代替牛奶的」、「豆奶咖啡好喝啊！」 「豆奶不一樣啊，無糖豆奶拿鐵很可以，無糖豆漿拿鐵就嘔嘔嘔嘔嘔。」

同時更釣出專業吃貨分享隱藏喝法，直指「肉鬆咖啡（即加入

黑糖粉

的拿鐵）超好喝！聽起來雖然很詭異，可是就蹦出新滋味，跟草莓蛋吐司一樣特別」、「之前在清邁喝到

蜂蜜檸檬冰咖啡

，讓我為之驚豔」、「泰國還有

椰奶咖啡

」、「我會加

杏仁奶

，香氣特別也蠻搭」。（編輯：許苡晴）