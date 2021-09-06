【NOW鬼啦】重度精神汙染！5款恐怖手機遊戲推薦

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《星際擴散》是一款由以製作《落櫻散華抄》與《末日之子》聞名的台灣遊戲團隊神嵐遊戲，所開發的鳥瞰視角的科幻恐怖遊戲。遊戲背景設定在人類逐步征服宇宙的未來，玩家將扮演星際巡邏隊員「雷納德」在完成一次任務後返回老家 XENO 星球，卻發現星球已變得殘破不堪，不僅完全得不到太空船埠的任何回應，更聯繫不上自己的寶貝女兒米拉，於是主角踏上尋找女兒的道路並逐步揭開事件背後的真相。
本作雖然採用鳥瞰（俯）視角，但在視野範圍的限制以及出色的背景音效營造下，仍舊有著相當不錯的恐怖體驗，效果不會遜色於第一、第三人稱視角。
《失落的記憶》（Forgotten Memories）
找人、醫院還有表裡世界，該作遊戲方式、關卡結構還是劇情設計，雖說有著不少的《沉默之丘》味道，但在恐怖遊戲較為貧乏的手機平台上還是能一玩。
《失落的記憶》是一款生存恐怖遊戲，該作的故事以接受了調查少女 Eden 神秘失蹤案件的女探員視角展開，她在委託後意外遇襲並在一所精神病院醒來。為了解開這些謎團，女主需要戰勝恐懼在這所驚悚的精神病院內進行一系列冒險、尋得真相。在這座充滿各種異形魔怪的世界裡，玩家們必須活用女主角身上的手電筒來進行照明前進，並使用各種武器對抗來襲的怪物，找出失蹤的少女並一起逃出這座恐怖的精神病院。
《人偶館綺幻夜》
從被濃霧與火焰包圍的惡夢中驚醒，迎接自己的是溫柔的男友與最喜歡的人偶展，這樣浪漫而又美好的約會，為何心底會隱隱有一絲不安？女主蒂娜在男朋友艾里的邀請下，赴約前往人偶館慶祝她的18歲生日。可被選為約會地點的人偶館看起來卻不像表面那樣祥和，破碎的信箋、異瞳的黑貓、似有暗示的善良遊客、以及艾里想要送出的禮物。而在突然起來的停電事故後，男友的神秘失踪讓這個人偶館變得更加可怖。
如果不喜歡需要些微操作，只想享受劇情的玩家不妨試試這款。《人偶館綺幻夜》是一款帶有一點戀愛元素的劇情向恐怖懸疑解謎遊戲，遊戲有多線結局設計，其中還有著看似 HE（happy end）帶些微欺騙性的結局，需多種結局才能揭開故事全貌。
《脱出×和風ホラー：夢怨》
有人偶，就不行！本作是一款 3D 恐怖逃脫遊戲，帶來讓不少人起雞皮疙瘩的「和風」驚悚，玩家須透過收集各式線索來進行解謎。遊戲從主角得到一個詭異的日本人偶開始，在恐怖氣氛瀰漫的夢境中，玩家被困在一間神秘的日本古宅，在尋找線索的過程中，棲息在屋子內的幽靈還會不斷的襲擊玩家，並且遊戲故事會隨著玩家的選擇而產生分歧，必須要在保護自己的同時尋找各種線索解開事件的真相。
《玩具熊的五夜後宮系列》（Five Nights at Freddy’s、佛萊迪餐廳的五個晚上）
作為恐怖遊戲里相當知名的系列《玩具熊的五夜後宮》，該作不僅有玩家熟知的 PC 版，也能在手機上面對可怕熊熊與揭開隱藏的神秘故事。
《玩具熊的五夜後宮》恐怖生存獨立遊戲系列，在前三作遊戲中，玩家扮演一名夜間警衛，利用不同的道具來生存並避免受到殺氣騰騰的動物機械玩偶攻擊。第四作的遊戲則使用了與前作不同的玩法，這一作故事發生在一名小孩的家中，玩家必須和噩夢機械人偶對抗，並在適當時機關上門才能避免受到傷害。
第五作則發生在「費斯熊佛萊迪的披薩餐館」的姊妹公司所擁有的維護設施裡。玩家這次扮演一名技術員，根據人工智慧給予的指令進行各種任務。第六作則是一款模擬經營遊戲，玩家扮演一家披薩餐館的擁有者，付錢購買物品並裝飾餐館。和前作相似的一點是玩家必須在披薩餐館中進行夜間值班。