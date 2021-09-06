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特企／「德奧國際」高奢廚具的領航者　打造雅緻生活

▲圖為德奧國際暨NOBLESSA在台上市周年記者會由左至右 (左)NOBLESSA國外部總裁MATTHIAS KEUDEL (中) 德奧國際協理吳秋香 (右) 德奧國際總經理蘇柏嘉。（圖／資料照片）
▲圖為德奧國際暨NOBLESSA在台上市周年記者會由左至右 (左)NOBLESSA國外部總裁MATTHIAS KEUDEL (中) 德奧國際協理吳秋香 (右) 德奧國際總經理蘇柏嘉。（圖／資料照片）

本報訊

2021-09-06 15:31:30

當疫情顛覆了我們的現有生活，當我們有更多的時間停留在家中，當人們越來越重視吃的健康，是不是也應該開始重視烹煮食物的器具了呢?

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1998年以台灣高雄為出發點成立德奧國際，以提供頂級生活為目標，以「誠信的精神」、「專業的態度」以及「熱忱的服務」獲得德國廚具世家Stickling family的信任，將旗下最頂級的品牌NOBLESSA交由德奧國際所負責。

擁有廚具頭等艙之稱的NOBLESSA頂級廚具，其品牌即源自古德語藍血貴族之意，由德國廚具世家Stickling family所打造，鎖定收入前5%的高端消費者，自詡為藍血品牌的締造者及傳承者，一套櫥櫃中小至螺絲大至門板，NOBLESSA不錯過每一個細節的重要性，結合創新及經驗，將櫥櫃打造成廚房生活的左右手；此外，精品櫥櫃最重要的耐久性也是NOBLESSA最重視的地方，每一套NOBLESSA出產的櫥櫃都經過不同地區氣候條件的測試以及使用測試，為的就是讓每一位使用NOBLESSA櫥櫃的消費者在使用了15年之後還可以感受到如同第一天使用一般的完美無缺陷。

與此同時，NOBLESSA更重視延續性，在提供人們優質生活之餘也保護生態環境，因為NOBLESSA相信品牌不只是品牌而是一種生活態度。



德奧國際官方網站http://www.deraw.com.tw/index.asp
德奧國際官方粉絲團https://www.facebook.com/derawtaiwan
德奧國際客服專線---(02)8752-5006
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