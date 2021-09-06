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臺中慈濟醫院風濕免疫科林亮宏主任表示，一般人接種疫苗後，身體會開啟免疫系統增加病毒抵抗力；但免疫病人反而可能引起不正常的免疫反應，讓控制穩定的病況再次被打亂。
林亮宏醫師強調，不只新冠肺炎疫苗，其他疫苗皆有可能導致原本自體免疫疾病復發，建議施打任何疫苗前要先諮詢原主治醫師。
正在使用生物製劑 應定期回診追蹤
林亮宏醫師指出，注射疫苗前，部分免疫調節劑，或紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎所使用的生物製劑要做一定程度調整，避免免疫藥物干擾疫苗注射後的免疫反應，延遲或降低疫苗的保護力；此外，病人要定期回診追蹤，如果對正使用的藥物有疑慮，可透過免疫系統檢測，與醫師討論規劃適當接種疫苗時間。
新冠疫苗好處多於壞處 降低感染重症風險
林亮宏認為，施打新冠疫苗雖多少會影響原來的免疫疾病，但好處還是多於壞處。他提醒，免疫系統疾病或免疫低下、正接受癌症治療的人，身體抵抗力比一般人還弱，得到新冠肺炎住院重症風險也較為嚴重，不論哪種風濕免疫疾病儘早施打疫苗就越能保護自已，接種後的副作用也與一搬大眾相同，病友無須太過擔心。
資料來源：健康醫療網 新冠疫苗恐致自體免疫疾病？ 自體免疫病人可接種？醫師釋疑
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