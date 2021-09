三度蟬聯！台灣中外製藥再度拿下2021亞洲最佳企業雇主獎

如何讓企業更加理解員工、了解員工對公司的評價,同時加深品牌形象的建立,打造「幸福職場」始終為企業的經營目標之一。對此,由亞洲資深人力資源專業雜誌刊物---HR Asia所主辦的亞洲最佳企業雇主獎(HR Asia Best Companies to Work For in Asia),為亞洲區富有盛名的人力資源獎項,採用嚴謹的全面評估模式(T.E.A.M: Total Engagement Assessment Model)對員工進行問卷調查,以及與提名企業做線上訪談進行評比,今(2021)年共有292間公司角逐,其中製藥公司只有6間獲得殊榮,台灣中外製藥不僅名列今年獲獎名單,更是連續三年榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」,9月6日晚間已於YouTube頻道進行線上頒獎典禮。





我是廣告 請繼續往下閱讀

全球新冠肺炎影響之下,台灣中外製藥部署了一系列完整防疫措施。除了安排每周兩次辦公室消毒、發放防疫津貼、隨身消毒手環、快篩試劑搭配相關措施,也提供員工防疫健康包,包含醫療口罩、酒精棉片及乾洗手等防護用品,還有提升免疫力的綜合維他命等健康食品,。此外,為了改善員工長時間戴口罩的悶熱感,更貼心發放專利醫用口罩,提升呼吸空間的舒適度;尾牙晚宴每年均在五星級飯店舉行並提供住宿,今年首次採用線上方式觀看主管表演及抽獎,讓防疫滴水不漏同時兼顧員工工作生活平衡。





▲ 公司號召員工至台南安平舉辦淨灘活動,清除海洋廢棄物,提供海洋生物一個友善的生存環境。(圖/品牌提供)

台灣中外製藥表示,公司除了在第一時間因應疫情變化,給予員工最佳的工作環境以及照護外,也持續投入環境生態改善及社會關懷,如認養照顧行道樹,舉辦新北市金山植樹家庭日,期望拋磚引玉,一起致力淨化空氣;辦公室內部也安裝頂級氣泡水機,提供每位員工兩個專屬的環保瓶,帶頭減塑,減少使用寶特瓶及紙杯,;另外,去年下半年號召員工及眷屬至台南安平舉辦淨灘活動,清除海洋廢棄物,提供海洋生物一個友善的生存環境。每年舉辦的環島公益單車行,除重視員工身心健康,更落實企業社會責任,拜訪與捐贈物資至當地育幼院、老人之家等社會機構。今年上半年邀請中華民國血友病協會病友至桃園國際棒球場,攜手響應世界血友病日等。舉凡響應綠色行動及社會關懷,都有台灣中外的身影。





▲ 台灣中外製藥不僅名列今年獲獎名單,更是連續三年榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」。(圖/品牌提供)

中外集團相當重視培育及留任人才,針對不同層級的員工,客製個人發展計畫,從一般員工、基層主管、中階主管及高階主管,安排職能訓練、人員管理及策略營等系列課程,請來外籍老師每週固定開設英、日語課程,更全額補助專業課程的訓練。推行跨部門人才實習計畫,培育人才及促使跨部門合作更順暢。挑戰現況、無隔閡的跨部門合作、以及用合宜的態度給予對方真實的反饋,為台灣中外製藥注重的企業文化。台灣中外製藥持續與時俱進,以人為本的精神,是再度受到員工們肯定,三度拿下國際獎項的關鍵。