三度蟬聯！台灣中外製藥再度拿下2021亞洲最佳企業雇主獎

如何讓企業更加理解員工、了解員工對公司的評價，同時加深品牌形象的建立，打造「幸福職場」始終為企業的經營目標之一。對此，由亞洲資深人力資源專業雜誌刊物---HR Asia所主辦的亞洲最佳企業雇主獎（HR Asia Best Companies to Work For in Asia），為亞洲區富有盛名的人力資源獎項，採用嚴謹的全面評估模式（T.E.A.M: Total Engagement Assessment Model）對員工進行問卷調查，以及與提名企業做線上訪談進行評比，今(2021)年共有292間公司角逐，其中製藥公司只有6間獲得殊榮，台灣中外製藥不僅名列今年獲獎名單，更是連續三年榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」，9月6日晚間已於YouTube頻道進行線上頒獎典禮。





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全球新冠肺炎影響之下，台灣中外製藥部署了一系列完整防疫措施。除了安排每周兩次辦公室消毒、發放防疫津貼、隨身消毒手環、快篩試劑搭配相關措施，也提供員工防疫健康包，包含醫療口罩、酒精棉片及乾洗手等防護用品，還有提升免疫力的綜合維他命等健康食品，。此外，為了改善員工長時間戴口罩的悶熱感，更貼心發放專利醫用口罩，提升呼吸空間的舒適度；尾牙晚宴每年均在五星級飯店舉行並提供住宿，今年首次採用線上方式觀看主管表演及抽獎，讓防疫滴水不漏同時兼顧員工工作生活平衡。





▲ 公司號召員工至台南安平舉辦淨灘活動，清除海洋廢棄物，提供海洋生物一個友善的生存環境。(圖／品牌提供）

台灣中外製藥表示，公司除了在第一時間因應疫情變化，給予員工最佳的工作環境以及照護外，也持續投入環境生態改善及社會關懷，如認養照顧行道樹，舉辦新北市金山植樹家庭日，期望拋磚引玉，一起致力淨化空氣；辦公室內部也安裝頂級氣泡水機，提供每位員工兩個專屬的環保瓶，帶頭減塑，減少使用寶特瓶及紙杯，；另外，去年下半年號召員工及眷屬至台南安平舉辦淨灘活動，清除海洋廢棄物，提供海洋生物一個友善的生存環境。每年舉辦的環島公益單車行，除重視員工身心健康，更落實企業社會責任，拜訪與捐贈物資至當地育幼院、老人之家等社會機構。今年上半年邀請中華民國血友病協會病友至桃園國際棒球場，攜手響應世界血友病日等。舉凡響應綠色行動及社會關懷，都有台灣中外的身影。





▲ 台灣中外製藥不僅名列今年獲獎名單，更是連續三年榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」。(圖／品牌提供）

中外集團相當重視培育及留任人才，針對不同層級的員工，客製個人發展計畫，從一般員工、基層主管、中階主管及高階主管，安排職能訓練、人員管理及策略營等系列課程，請來外籍老師每週固定開設英、日語課程，更全額補助專業課程的訓練。推行跨部門人才實習計畫，培育人才及促使跨部門合作更順暢。挑戰現況、無隔閡的跨部門合作、以及用合宜的態度給予對方真實的反饋，為台灣中外製藥注重的企業文化。台灣中外製藥持續與時俱進，以人為本的精神，是再度受到員工們肯定，三度拿下國際獎項的關鍵。



