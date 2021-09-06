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Subaru 全新 XV GT Edition 限量上市 2.0 i-S EyeSight 加價 6 萬元即可升級

▲ Subaru 全新 XV GT Edition 限量上市 2.0 i-S EyeSight 加價 6 萬元即可升級
▲ Subaru 全新 XV GT Edition 限量上市 2.0 i-S EyeSight 加價 6 萬元即可升級

2GameSome - 有車賞

2021-09-06 20:25:02

Subaru 台灣意美汽別限量推出全新 XV GT Edition，分別透過前下擾流板、後下擾流板、車側擾流板、車頂後擾流尾翼，以及GT Edition 專屬輪圈，為 XV 車系外型再添個性，同時標配 360 度環景影像系統，提升整體安全係數。

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榮獲國際多項安全肯定

XV 自上市以來連續多年獲得美國 IIHS 與 JNCAP 最高安全等級評鑑外，其所具備的硬底越野實力與操駕性能，更獲得專業四驅車媒體「4X4 Magazine」所頒發的 2021 年度最佳四驅 CUV 大獎。

為歡慶 Subaru AWD 車款全球熱銷 2,000 萬台，灣意美汽車 9 月特別推出 XV 2.0 i-S EyeSight 車型限量 100 台 98.8 萬元的感謝祭優惠價格，而 XV 2.0 i-S EyeSight 加價 6 萬元，即可升級全新限量上市的 XV GT Edition。

Forester GT Edition 好評再登場

台灣意美汽車同場加映 Forester GT Edition，搭配前衛運動化設計的 GT 專屬空力套件，包含前下擾流板、車側擾流板、車頂擾流尾翼、後下擾流板以及配有 GT 字樣且極具動感的五幅式專屬輪圈。同步針對 Forester 車系推出 GT Edition 升級專案，凡於 9 月 1 日至 9 月 30 日止，入主 2.0 i-L EyeSight 或 2.0 i-S EyeSight 車型，除了可享高額零利率優惠、首年免付牌照燃料稅之外，更提供5萬元感謝祭購車金或升級 GT Edition 套件（2.0 i-L EyeSight 加價一萬元、2.0 i-S EyeSight 享免費升級。

Subaru 九月促銷優惠方案」（2021/9/1~2021/9/30

車型

建議售價

 Subaru 優惠專案】

21MY Forester

2.0i-L EyeSight

112.8 萬

  1. 贈送牌照燃料
  2. 5 萬元感謝祭購車金或加價 1 萬元升級為 Forester GT Edition 車款
  3. 90 萬 50 期 0 利率
  4. 原廠 5 年或 12 萬公里延長保固
2.0i-S EyeSight

122.8 萬

  1. 贈送牌照燃料稅
  2. 5 萬元感謝祭購車金或免費升級 Forester GT Edition 為車款
  3. 100 萬 50 期 0 利率
  4. 原廠 5 年或 12 萬公里延長保固
21MY XV

2.0i-S EyeSight

107.8 萬

  1. 感謝祭限時優惠價 98.8 萬(限量 100 台)
  2. 限時優惠價加價 6 萬元即可升級為 XV GT Edition
3. 原廠 5 年或 12 萬公里延長保固

21MY Outback

2.5i-T EyeSight LITE特仕版

149.8 萬

  1. 感謝祭限時限量 40 台
  2. 原廠 5 年或 12 萬公里延長保固
2.5i-T EyeSight

159.8 萬

  1. 感謝祭限時優惠價 152.8 萬(限量 100 台)
  2. 原廠 5 年或 12 萬公里延長保固























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