▲ Subaru 全新 XV GT Edition 限量上市 2.0 i-S EyeSight 加價 6 萬元即可升級

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榮獲國際多項安全肯定
XV 自上市以來連續多年獲得美國 IIHS 與 JNCAP 最高安全等級評鑑外，其所具備的硬底越野實力與操駕性能，更獲得專業四驅車媒體「4X4 Magazine」所頒發的 2021 年度最佳四驅 CUV 大獎。
為歡慶 Subaru AWD 車款全球熱銷 2,000 萬台，灣意美汽車 9 月特別推出 XV 2.0 i-S EyeSight 車型限量 100 台 98.8 萬元的感謝祭優惠價格，而 XV 2.0 i-S EyeSight 加價 6 萬元，即可升級全新限量上市的 XV GT Edition。
Forester GT Edition 好評再登場
台灣意美汽車同場加映 Forester GT Edition，搭配前衛運動化設計的 GT 專屬空力套件，包含前下擾流板、車側擾流板、車頂擾流尾翼、後下擾流板以及配有 GT 字樣且極具動感的五幅式專屬輪圈。同步針對 Forester 車系推出 GT Edition 升級專案，凡於 9 月 1 日至 9 月 30 日止，入主 2.0 i-L EyeSight 或 2.0 i-S EyeSight 車型，除了可享高額零利率優惠、首年免付牌照燃料稅之外，更提供5萬元感謝祭購車金或升級 GT Edition 套件（2.0 i-L EyeSight 加價一萬元、2.0 i-S EyeSight 享免費升級。
「Subaru 九月促銷優惠方案」（2021/9/1~2021/9/30）
車型
建議售價
【 Subaru 優惠專案】
|21MY Forester
|2.0i-L EyeSight
112.8 萬
|2.0i-S EyeSight
122.8 萬
|21MY XV
|2.0i-S EyeSight
107.8 萬
|21MY Outback
|2.5i-T EyeSight LITE特仕版
149.8 萬
|2.5i-T EyeSight
159.8 萬