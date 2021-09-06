【車勢星聞】影／楊乃文為Porsche Taycan「調時差」展現完美狀態

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楊乃文平時生活自制又規律，每天安排不同的運動課程，時間充裕時也會以步行取代交通工具。自律甚嚴的她，骨子裡充滿對新事物挑戰的好奇與勇氣，楊乃文即使先前對電動跑車並不熟悉，但她仍然勇於嘗試，第二次駕馭Taycan，楊乃文早已駕輕就熟，但準備功夫毫不馬虎。得知拍攝時間是從深夜拍到早上之後，雖然同樣是在台灣拍攝，她竟認真地規劃了「調整時差」的計劃表，逐漸改變睡眠時間，讓自己可以在日夜顛倒的工作中保持最好的狀態，她笑說：「就當自己要去歐美開唱，所以提早調時差是必須的。」她還細心地提醒工作人員也要提早調整作息，避免當天太累。
果然當天從半夜12點開始化妝，一直拍攝到隔天中午收工，楊乃文無論氣色或是精神都保持在最佳狀態，絲毫不見疲累。在拍完回家路上，楊乃文更是語出驚人的表示：「待會兒我應該可以直接去運動！不然回到家的話，一定會直接睡覺，這樣時差就調不回來了。」身旁那些沒有跟著楊乃文調時差，早已累癱的工作人員們對她的體力佩服不已，更是不住讚嘆她對於自己作息的安排考慮竟是如此周全。
第一次拍攝保時捷Taycan影片時，拍攝地點被颱風外圍環流影響，雨勢不斷，直到楊乃文抵達時才放晴。第二次拍攝影片前，又遇上一整周的豪雨，整個製作團隊相當憂心，沒想到拍攝當天天公作美，艷陽高照，讓工作得以順利完成，拍完隔天才又開始下大雨。連續兩次遇到好天氣，除了直呼幸運之外，工作人員也私下開玩笑說：「不要看楊乃文外表好像冷冷、酷酷的，其實她很『陽光』呢！一出現就天氣晴朗、陽光普照，是太陽女王吧。」