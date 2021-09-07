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2714時光旅人預言！9月「3天」有大事：1國將遇恐怖災難

▲一名自稱來自西元2714年的「時光旅人」預言，地球9月有「3天」將發生大事。（圖／翻攝自TikTok@aesthetictimewarper）
▲一名自稱來自西元2714年的「時光旅人」預言，地球9月有「3天」將發生大事。（圖／翻攝自TikTok@aesthetictimewarper）

編輯中心/綜合報導

2021-09-07 07:07:46

一名自稱來自西元2714年的「時光旅人」曾聲稱，外星人於今年8月11日隨流星雨登陸地球，並將與人類展開一場星際大戰，雖然一切並未如實發生；該名2714時光旅人近期又在網上預言，地球9月有「3天」將發生大事，甚至點名「1國家」面臨大災難。

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▲一名自稱來自西元2714年的「時光旅人」，地球9月有「3天」將發生大事。（圖／翻攝自TikTokaesthetictimewarper）
▲一名自稱來自西元2714年的「時光旅人」預言，地球9月有「3天」將發生大事。（圖／翻攝自TikTok@aesthetictimewarper）
根據《獨立報》報導，一名自稱來自西元2714年的時光旅人，近日透過TikTok影片，公開警示地球所有的人，今年9月恐即將發生大事，並點出日期就在11、14和26日等3個日子，同時直接點名「美國」要特別注意，因為恐將面臨極大災難。

該時光旅人還透露，第一個日子「9月11日」這天，人類會遇上敵對物種出現在地球，且試圖要毀滅地球，不過一名外星人將幫助人類逃過這場浩劫；而第二個日子「9月14日」這天，地球出現史上第一個6級颶風，南卡羅萊納州將是首當其衝的地區；最後一個日子「9月26日」，地球上出現一隻突變的黑猩猩，牠擁有和人類溝通的能力，還會說出一些神祕的事。

▲一名自稱來自西元2714年的「時光旅人」，地球9月有「3天」將發生大事。（圖／翻攝自TikTokaesthetictimewarper）
▲一名自稱來自西元2714年的「時光旅人」預言，地球9月有「3天」將發生大事。（圖／翻攝自TikTok@aesthetictimewarper）
▲一名自稱來自西元2714年的「時光旅人」，地球9月有「3天」將發生大事。（圖／翻攝自TikTokaesthetictimewarper）
▲一名自稱來自西元2714年的「時光旅人」預言，地球9月有「3天」將發生大事。（圖／翻攝自TikTok@aesthetictimewarper）
▲一名自稱來自西元2714年的「時光旅人」，地球9月有「3天」將發生大事。（圖／翻攝自TikTokaesthetictimewarper）
▲一名自稱來自西元2714年的「時光旅人」預言，地球9月有「3天」將發生大事。（圖／翻攝自TikTok@aesthetictimewarper）
不過，由於該時光旅人預言多次落空，這次新的預言曝光之後，也引起不小爭議，許多網友紛紛留言質疑其真實性。（編輯：賴詠璿）

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