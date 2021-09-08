春風無限好，輕鬆好駕馭─PGO Spring 125試騎

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初見到Spring 125，約略可以看見J-bubu，以及PGO首款電動車Ur1的影子，線條十分簡潔，有著多數速克達所沒有的獨特樣貌，車側向後延伸斜切鴨尾般的車尾設計是外觀特色之一，擋風板上的小盾牌與車身線條相互呼應，是另一亮點，再搭配迴力鏢造型全時定位燈及導光條尾燈，迎合時下流行。
而Spring 125另一個主打訴求，就是以相對較小巧的尺碼，搶攻女性用車市場，因此，坐墊高度僅740mm，同時加大前方置腳空間至305mm，讓腳部有更寬敞的空間，同時坐墊本身也採用寬體設計，相較於部分速克達為了造型或便於雙腳夾合坐墊，會將坐墊前緣寬度略微縮減，但筆者個人卻較偏愛寬體座椅設計，比較不會有種坐著板凳的突兀感，臀部可較平均地貼於坐墊，長時間騎乘，不會坐的肌肉酸痛，是個人對Spring 125最為喜愛的設計。
也因為主推女性市場，Spring 125騎乘起來也格外輕盈，動力系統搭載124.8c.c.引擎，擁有10.88ps最大馬力，同時在5,000rpm時就可輸出90%的扭力，因此，加速勁道頗不錯，在都會中穿梭十分輕鬆，想要擺脫車陣，稍催油門就可讓速度順勢提上，同時，相較於不少速克達為求較極致的操控，懸吊基礎阻尼設定較硬，路感雖明顯，但往往換來的就是久騎帶來疲勞感，Spring 125的懸吊設定則是Q中帶有韌度，震動抑制效果相當好，面對台灣詭譎且不平的路面，不會騎到總是覺得輪胎會彈離地面，極佳的貼地性給予騎乘者很好地信心，可掌握度很高，對於通勤族或女性族群而言騎乘友善度非常高。
Spring 125雖然採復古造型，卻有著全新的科技配備，首先採用與電動車相同的NFC 智慧鑰匙卡片，採改應啟動模式，具備高達 281 兆組防盜編碼，有更好的防盜效果；同時，還導入同級首創的旋鈕按鍵式的Keyless 無鑰匙系統，在以卡片解鎖後，包括：啟動電門、鎖龍頭等都是用旋鈕操作，開啟坐墊與油箱蓋則是用按鈕操作，不用再以鑰匙插入鑰匙孔轉來轉去，有時按壓或轉動方式搞錯，偶爾就會想開啟坐墊卻開到油箱蓋，便利性與實用性都更為提升。另外在旋鈕旁設有QC 3.0 USB 充電座，便於智慧行動裝置充電；而車廂容積則有22L，足以放置¾ 罩安全帽與大托特包。
另外，Spring 125的科技元素還不僅於車上的配備，PGO也開發全新智能 APP，可整合車況診斷、保養維修履歷，更結合儀表防盜功能、儀錶邊夜間 LED 氣氛燈控制，車主可隨天氣與心情，輕鬆變換新色彩。
125c.c.級距速克達可說台灣機車市場的最大宗，PGO向來以獨特的產品特色搶攻細分市場，這回Spring 125以復古輕巧風格，雖主攻女性組群，但簡單好騎的個性，不僅女性朋友也都可以輕鬆騎乘，若想要一款與眾不同的125速克達，Spring 125是個相當合適的選擇。
| 車型規格
| Spring 125 ABS
| 引擎形式
| 四行程 4V SOHC
| 排氣量
| 124.8 c.c.
| 壓縮比
| 10.1
| 長*寬*高
| 1735*675*1075mm
| 整備重
| 112kg
| 最大馬力
| 10.88ps/8250rpm
| 最大扭力
| 0.96kg-m/6750rpm
| 啟動方式
| 電動啟動
| 供油系統
| 電子燃油噴射系統
| 變速系統
| CVT無段變速
| 使用燃油
| 92無鉛汽油以上
| 前懸吊系統
| 伸縮式
| 後懸吊系統
| 五段可調後雙避震
| 前制動系
| 180mm單向雙活塞
| 後制動系
| 165mm對向雙活塞
| 煞車系統
| ABS
| 輪胎
| 前 90/90-10／後 90/90-10
| 油箱容量
| 5.5L
| 能源效率
| 43.2 km/l