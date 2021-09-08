特企／展期倒數！日本東北物產展　12品牌進駐華山未來市

為期28天的「日本東北物產展」即將進入尾聲，本次展覽集結了日本東北6縣的「職人創意工藝精品」，開展首週便吸引大量民眾前往欣賞，民眾可以近距離感受職人們匠心獨運的作品，感受在大自然中孕育出來的文化傳承，一睹日本東北獨特且迷人的人文風采。





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此次來台參與展出的「職人創意工藝精品」分別有：





從江戶時代流傳至今的「南部裂織」，起源於布還十分稀少昂貴的時代，人們把穿過的舊衣拆成線，重新編織成新的布料，再製作成全新的織品，花樣雖然古樸，但卻令人愛不釋手。





擁有300多年傳承歷史的「小巾刺繡」，運用青森獨有的花草、果實染製而成的絲線，繡出蘊含自然氣息的繽紛作品。





「秋田杉」有著細緻的木質紋理，舒服的手感，且重量輕盈，職人將其製作成樸實的器皿，為餐桌上增添優雅的氣息。此外職人將櫻花樹的樹皮當中，十分珍貴且獨具樸素無華之美的「霜降皮」製成收納的器具，使生活增添一抹文藝。





紅蘋果造型的「南部鐵器」，展現職人們與巧思的結合，不拘泥於傳統工藝，創造出了符合現代生活的價值。





山形縣自古以來就是纖維的產地，「米富織工藝」職人花費長時間，將獨自開發、難以編織的素材製作成卡夾、零錢包等作品，風格時尚且非常吸睛。





「幻 藍染」在純白的布料上染上氣仙沼藍，是宮城縣氣仙沼市的特色工藝，從土地中孕育出的植物染料，經過人工連續數次染就而成的織品，氣仙沼藍的寓意是帶給人們幸福與健康的祝福。





「玉蟲塗」是發源於仙台的漆器工藝品，以艷麗反光的顏色與光澤為特徵，顏色會隨著光源的不同呈現出微妙的變化，豐富多彩的顏色變化如同玉蟲的翅膀。漆器自古以來都深受到人們的喜愛，在茶會和宴席上，甚至是在野外都可以看見漆器的身影，職人用前所未有的角度，讓漆器走進日常生活，創造全新的生活方式。





位於福島的手工玻璃工藝，以點亮人們的生活為目標，用心製造每一個玻璃工藝品。以「馬蹄鐵」為原型製作的玻璃項鍊，代表永保幸福。





本次「日本東北物產展」在華山文創園區未來市展至9/16（日），現場除了可以一窺日本職人重視環保永續、崇敬自然與文化傳承的工藝精品，還能直接帶回家收藏。展期結束後也可以在活動官網「東北嚴選藝品｜逸品 IPPIN」持續回味日本職人為我們帶來的人文風情。



